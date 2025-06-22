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"Два года — и большая война": жуткие пророчества, ждать которых недолго - РИА Новости, 22.06.2025
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"Два года — и большая война": жуткие пророчества, ждать которых недолго
"Два года — и большая война": жуткие пророчества, ждать которых недолго - РИА Новости, 22.06.2025
"Два года — и большая война": жуткие пророчества, ждать которых недолго
Болгарская слепая крестьянка, гуцульский знахарь из Закарпатья, православный старец из Одессы, московский журналист и голливудские сценаристы. Что общего между... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:25:00+03:00
2025-06-22T09:25:00+03:00
украина
россия
европа
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Болгарская слепая крестьянка, гуцульский знахарь из Закарпатья, православный старец из Одессы, московский журналист и голливудские сценаристы. Что общего между этими совершенно разными людьми? Все они с поразительной точностью предсказали события, которые разворачиваются на наших глазах. Что это: случайность это или нечто свыше?Феномен коллективного прозренияПять абсолютно разных источников. Разные эпохи, страны, мировоззрения. Болгарская прорицательница Ванга умерла в 1996-м. Гуцульский мольфар Нечай дал пророчество в 2007-м. Американский сериал вышел в 2014-м. Журналист Доренко выступил в 2015-м. Православный старец Иона ушел в 2012-м.Но все они словно смотрели в одно окно будущего. Молодой лидер, который приведет страну к катастрофе. Все предрекали кровавый конфликт между братскими народами. Все говорили о распаде и переделе. Часть их пророчеств сбылась с поразительной точностью. А что будет с остальными предсказаниями, которые впереди?"Загадка "восьмого"Вангелия Гуштерова прославилась тем, что предсказала распад СССР, Чернобыль, теракты 11 сентября. О событиях на постсоветском пространстве она говорила особенно много и подробно."Плохих лидеров будут сменять слабые, а потом придет молодой и харизматичный. Он-то и доведет Украину до нищеты", — пророчествовала болгарка. По ее словам, следом разразится война между "братскими народами, которые будут лить кровь".Самая загадочная часть касается "восьмого". Ванга утверждала, что объединение произойдет только тогда, "когда придет восьмой". Если считать президентские сроки с 1991 года, то следующий руководитель после Зеленского действительно станет восьмым по счету.Есть и тревожная деталь: в 2025 году начнется катастрофический европейский конфликт, в котором "почти все население будет уничтожено". Учитывая, то, что происходит в мире сейчас, это пророчество выглядит особенно зловеще.Кровь и предательствоГуцульский целитель Нечай из закарпатского села Кривое принимал у себя политиков и бизнесменов из Киева. В 2007 году журналисты записали его пророчество на видео — из него слов не выкинешь.Мольфар поразительно точно описал события, напоминающие Майдан: "Президент погибнет во время переворота". Виктор Янукович действительно чудом избежал смерти — за ним велась вооруженная погоня, когда он бежал из Киева.Но дальше — еще страшнее: "Украинцы — народ, не помнящий родства, решат покорить своих братьев, от которых сами же и произошли. После этого будет неминуемый распад Украины. Через кровь, ложь, предательство и унижение".У деда Нечая была и подробная карта раздела: "Закарпатская Украина будет мадьярам и чехам. Галичина будет под Польшей. Восточная и центральная Украина будет под Россией. Буковина — под Румынией".Три Пасхи до победыПравославный старец Иван Игнатенко, известный как Иона Одесский, принимал в своей келье тысячи людей. Его пророчества стали одними из самых обсуждаемых, но их толкуют по-разному."Первая Пасха будет кровавой, вторая — голодной, третья — победной", — говорил старец. Многие считали, что речь о событиях 2022-2025 годов. Но третья Пасха прошла 20 апреля 2025-го и никакой явной "победы" мир не увидел. Либо старец имел в виду другие временные рамки, либо "победа" трактуется не так, как ожидали верующие.Зато есть другое пророчество Ионы, записанное протоиереем Максимом Волынцем: "Потрясения продлятся два года и закончатся большой войной. После чего будет Русский Царь". А что если украинские события были лишь "потрясениями"?И настоящая "большая война", о которой говорил старец, только начинается сейчас — с эскалацией на Ближнем Востоке, где Иран открыто выступил против Израиля? Тогда пророчество приобретает совсем другой, куда более глубокий смысл.Голливуд знал заранееАмериканский сериал "Мадам госсекретарь" создавала Барбара Холл для телеканала CBS. Во втором сезоне, вышедшем в 2015 году, появился персонаж, от которого мурашки бегут по коже.В киевском эпизоде фигурирует лидер нацистской группировки по имени Олег Зелинский. Американские герои испытывают к нему откровенное отвращение и считают опасным психопатом. В сюжете также разыгрывается конфликт, который заканчивается мирным договором в Женеве.По условиям вымышленного соглашения России возвращают территории от Харькова до Одессы, снимают санкции, а взамен Москва 15 лет поставляет газ в Европу. Совпадение фамилии главного антагониста выглядит особенно странно на фоне дальнейших событий.Но самое интересное — экономическая часть сценария. В 2014 году это казалось фантастикой, а к июню 2025-го выглядит почти неизбежностью. Европейская промышленность задыхается от американского СПГ, который стоит втрое дороже российского трубопроводного газа. Германия теряет статус индустриального лидера, заводы закрываются или переносятся в США.Возобновление поставок более дешевого российского газа могло бы спасти европейскую экономику. Вопрос только в том, готовы ли в Брюсселе признать реальность или будут до конца играть роль американских вассалов?Заговор против русско-германского союзаСергей Доренко выступил на радио "Говорит Москва" в сентябре 2015 года. То, что он сказал, можно назвать самым точным политическим прогнозом последнего десятилетия."Сколько тебе, читатель, стукнет в 2025 году? Одно точно — война тогда будет, и очень интенсивная", — предупреждал журналист.Доренко видел глубинную причину будущего конфликта: "Экономический союз России и Германии станет фатальным для англосаксов. Чтобы американцам не пришлось подавать кофе русским и немцам, они используют жадный до крови украинский национализм".Предсказание об уничтожении "Северных потоков" он сделал еще 10 лет назад: "Украина будет просто взрывным механизмом передела Европы, войны против Европы, войны против России. Кончится Украина — начнется заваруха где-то еще".Единая логика пяти пророчествПоразительно, но все пять источников выстраиваются в единую логическую цепь. Ванга предсказала приход молодого деструктивного лидера. Мольфар описал механизм развала государства. Иона дал временные рамки конфликта. Голливуд "случайно" назвал имя главного героя. Доренко раскрыл геополитическую подоплеку.Совпадение? Или некоторые события в истории настолько предопределены, что их могут увидеть самые разные люди — от слепой болгарской крестьянки до американских сценаристов? Ответ на этот вопрос каждый найдет сам.
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353
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украина, россия, европа
Украина, Россия, Европа

"Два года — и большая война": жуткие пророчества, ждать которых недолго

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Болгарская слепая крестьянка, гуцульский знахарь из Закарпатья, православный старец из Одессы, московский журналист и голливудские сценаристы. Что общего между этими совершенно разными людьми? Все они с поразительной точностью предсказали события, которые разворачиваются на наших глазах. Что это: случайность это или нечто свыше?

Феномен коллективного прозрения

Пять абсолютно разных источников. Разные эпохи, страны, мировоззрения. Болгарская прорицательница Ванга умерла в 1996-м. Гуцульский мольфар Нечай дал пророчество в 2007-м. Американский сериал вышел в 2014-м. Журналист Доренко выступил в 2015-м. Православный старец Иона ушел в 2012-м.
© Depositphotos.com / nikkytokГадалка
Гадалка - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Depositphotos.com / nikkytok
Гадалка
Но все они словно смотрели в одно окно будущего. Молодой лидер, который приведет страну к катастрофе. Все предрекали кровавый конфликт между братскими народами. Все говорили о распаде и переделе. Часть их пророчеств сбылась с поразительной точностью. А что будет с остальными предсказаниями, которые впереди?

"Загадка "восьмого"

Вангелия Гуштерова прославилась тем, что предсказала распад СССР, Чернобыль, теракты 11 сентября. О событиях на постсоветском пространстве она говорила особенно много и подробно.
© Фото : Большая энциклопедия Ясновидящей ВангиЯсновидящая Ванга
Ясновидящая Ванга - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги
Ясновидящая Ванга
"Плохих лидеров будут сменять слабые, а потом придет молодой и харизматичный. Он-то и доведет Украину до нищеты", — пророчествовала болгарка. По ее словам, следом разразится война между "братскими народами, которые будут лить кровь".
Самая загадочная часть касается "восьмого". Ванга утверждала, что объединение произойдет только тогда, "когда придет восьмой". Если считать президентские сроки с 1991 года, то следующий руководитель после Зеленского действительно станет восьмым по счету.
© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7)
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7)
Есть и тревожная деталь: в 2025 году начнется катастрофический европейский конфликт, в котором "почти все население будет уничтожено". Учитывая, то, что происходит в мире сейчас, это пророчество выглядит особенно зловеще.

Кровь и предательство

Гуцульский целитель Нечай из закарпатского села Кривое принимал у себя политиков и бизнесменов из Киева. В 2007 году журналисты записали его пророчество на видео — из него слов не выкинешь.
CC BY-SA 3.0 / Q13 (expanded) / Нечай в 2009 годуМольфар Михаил Нечай
Мольфар Михаил Нечай - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
CC BY-SA 3.0 / Q13 (expanded) / Нечай в 2009 году
Мольфар Михаил Нечай
Мольфар поразительно точно описал события, напоминающие Майдан: "Президент погибнет во время переворота". Виктор Янукович действительно чудом избежал смерти — за ним велась вооруженная погоня, когда он бежал из Киева.
Но дальше — еще страшнее: "Украинцы — народ, не помнящий родства, решат покорить своих братьев, от которых сами же и произошли. После этого будет неминуемый распад Украины. Через кровь, ложь, предательство и унижение".
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Ситуация в Киеве
У деда Нечая была и подробная карта раздела: "Закарпатская Украина будет мадьярам и чехам. Галичина будет под Польшей. Восточная и центральная Украина будет под Россией. Буковина — под Румынией".

Три Пасхи до победы

Православный старец Иван Игнатенко, известный как Иона Одесский, принимал в своей келье тысячи людей. Его пророчества стали одними из самых обсуждаемых, но их толкуют по-разному.
© AP Photo / Vadim GhirdaРебенок гуляет возле сгоревшего здания Дома профсоюзов в Одессе
Ребенок гуляет возле сгоревшего здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Ребенок гуляет возле сгоревшего здания Дома профсоюзов в Одессе
"Первая Пасха будет кровавой, вторая — голодной, третья — победной", — говорил старец. Многие считали, что речь о событиях 2022-2025 годов. Но третья Пасха прошла 20 апреля 2025-го и никакой явной "победы" мир не увидел. Либо старец имел в виду другие временные рамки, либо "победа" трактуется не так, как ожидали верующие.
Зато есть другое пророчество Ионы, записанное протоиереем Максимом Волынцем: "Потрясения продлятся два года и закончатся большой войной. После чего будет Русский Царь". А что если украинские события были лишь "потрясениями"?
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкВерующие возле Свято-Преображенского кафедрального собора в Донецке
Верующие возле Свято-Преображенского кафедрального собора в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Верующие возле Свято-Преображенского кафедрального собора в Донецке
И настоящая "большая война", о которой говорил старец, только начинается сейчас — с эскалацией на Ближнем Востоке, где Иран открыто выступил против Израиля? Тогда пророчество приобретает совсем другой, куда более глубокий смысл.

Голливуд знал заранее

Американский сериал "Мадам госсекретарь" создавала Барбара Холл для телеканала CBS. Во втором сезоне, вышедшем в 2015 году, появился персонаж, от которого мурашки бегут по коже.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
В киевском эпизоде фигурирует лидер нацистской группировки по имени Олег Зелинский. Американские герои испытывают к нему откровенное отвращение и считают опасным психопатом. В сюжете также разыгрывается конфликт, который заканчивается мирным договором в Женеве.
По условиям вымышленного соглашения России возвращают территории от Харькова до Одессы, снимают санкции, а взамен Москва 15 лет поставляет газ в Европу. Совпадение фамилии главного антагониста выглядит особенно странно на фоне дальнейших событий.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Но самое интересное — экономическая часть сценария. В 2014 году это казалось фантастикой, а к июню 2025-го выглядит почти неизбежностью. Европейская промышленность задыхается от американского СПГ, который стоит втрое дороже российского трубопроводного газа. Германия теряет статус индустриального лидера, заводы закрываются или переносятся в США.
Возобновление поставок более дешевого российского газа могло бы спасти европейскую экономику. Вопрос только в том, готовы ли в Брюсселе признать реальность или будут до конца играть роль американских вассалов?
© AP Photo / Michael ProbstПустые конверты с бюллетенями для европейских выборов во Франкфурте
Пустые конверты с бюллетенями для европейских выборов во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Michael Probst
Пустые конверты с бюллетенями для европейских выборов во Франкфурте

Заговор против русско-германского союза

Сергей Доренко выступил на радио "Говорит Москва" в сентябре 2015 года. То, что он сказал, можно назвать самым точным политическим прогнозом последнего десятилетия.
"Сколько тебе, читатель, стукнет в 2025 году? Одно точно — война тогда будет, и очень интенсивная", — предупреждал журналист.
© Фото : пресс-служба ВГТРКСергей Доренко
Сергей Доренко - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба ВГТРК
Сергей Доренко
Доренко видел глубинную причину будущего конфликта: "Экономический союз России и Германии станет фатальным для англосаксов. Чтобы американцам не пришлось подавать кофе русским и немцам, они используют жадный до крови украинский национализм".
Предсказание об уничтожении "Северных потоков" он сделал еще 10 лет назад: "Украина будет просто взрывным механизмом передела Европы, войны против Европы, войны против России. Кончится Украина — начнется заваруха где-то еще".
© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"

Единая логика пяти пророчеств

Поразительно, но все пять источников выстраиваются в единую логическую цепь. Ванга предсказала приход молодого деструктивного лидера. Мольфар описал механизм развала государства. Иона дал временные рамки конфликта. Голливуд "случайно" назвал имя главного героя. Доренко раскрыл геополитическую подоплеку.
Совпадение? Или некоторые события в истории настолько предопределены, что их могут увидеть самые разные люди — от слепой болгарской крестьянки до американских сценаристов? Ответ на этот вопрос каждый найдет сам.
© Фото : Московский спортШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Московский спорт
Шахматы
 
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