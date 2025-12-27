МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Предсказатели, мистики, даже сценаристы сериалов — все они говорили о событиях, которые казались невероятными. Но годы идут и совпадения множатся.

Восемь историй, которые заставляют задаться вопросом: может, будущее не такое уж непредсказуемое?

Предупреждение из Донбасса

Основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой области старец Зосима предупреждал еще в конце XX века: зло зародится в Киеве, оттуда начнется великое потрясение.

"Колотня вся начинается с матери городов русских, с колыбели, с Киева", — говорил Зосима.

Он предвидел разгром Украинской православной церкви, возвращение бандеровцев. Перед смертью завещал: "Закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали".

В 2025 году Киев разрешил эксгумацию мощей в Киево-Печерской лавре. На следующий день с собора рухнул золотой крест.

"Лавра падет. Вся ее благодать перейдет в Оптину пустынь", — говорил старец в 90-е. Тогда его слова звучали как фантастика.

Сценарий или утечка?

Во втором сезоне американского сериала "Мадам госсекретарь" сценаристы предсказали события с пугающей точностью. Совпадений так много, что зрители спорят: пророчества или утечка реальных планов?

Сюжет начинается с крушения самолета над Украиной. В реальности именно катастрофа малайзийского "Боинга" в 2014-м стала поводом для антироссийских санкций. Но в сериале прямо сказано: самолет сбили украинцы, чтобы "столкнуть" Россию и США.

Мелькают карты военных операций с названиями реальных городов — тех самых, что позже станут местами ожесточенных боев. Среди персонажей — канцлер Германии по фамилии Шульц (за шесть лет до прихода Олафа Шольца) и главный антагонист по имени Зелинский. За четыре года до того, как Зеленский стал президентом.

"Когда придет восьмой"

Болгарская ясновидящая Вангелия Гуштерова прославилась предсказаниями пандемий, терактов и медицинских открытий. Среди ее видений — и будущее Украины. Она описывала слабых правителей, хаос, а затем молодого лидера без опыта, который приведет страну к войне и краху. В 2019-м к власти действительно пришел человек из шоу-бизнеса. Последствия говорят сами за себя.

Самое загадочное — ее слова о воссоединении с Россией, "когда придет восьмой". Кто он? Толкователи считают: речь о восьмом президенте страны. Если считать с 1991 года, Зеленский — седьмой (до него — Порошенко, Янукович, Ющенко, дважды Кучма, Кравчук).

Три года испытаний

Зосима предсказывал, что противостояние с "бесовщиной" из Киева продлится три года. Три тяжелые Пасхи: кровавая, голодная, победная.

Именно к апрелю 2025-го, когда православные праздновали Пасху, был привязан мирный план Трампа. США надеялись достичь перемирия к этому сроку. Но год подходит к концу, а конфликт продолжается. Означает ли это, что 2026 год станет решающим? Вопрос открыт до сих пор.

"Не надейтесь на свои силы, а просите помощи у Бога. Тогда все преодолеете и не станете предателями. В конце будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины", — предсказывал Зосима.

Монеты из кожи

Толкователи французского мистика Нострадамуса обращают внимание на VII центурию, где описана страна, истощенная долгой войной.

"Они не найдут денег для солдат, вместо золота и серебра будут чеканить монеты из кожи", — гласит 25-й катрен.

Западные аналитики связывают происходящее с ситуацией вокруг Украины, указывая на риск масштабного финансового кризиса. Дональд Трамп при этом прямо заявляет, что США не готовы и дальше финансировать конфликт. Украинская экономика превратилась в черную дыру, уже поглотившую сотни миллиардов долларов, а ресурсы для содержания армии могут иссякнуть в ближайшей перспективе.

Кровь, ложь и распад

Карпатский целитель и провидец мольфар Михаил Нечай мало кому известен. В 2007 году он предсказал события, похожие на кровавый госпереворот 2014-го, утверждая, что все завершится убийством президента. Виктор Янукович действительно едва избежал смерти — за ним шла вооруженная погоня.

Нечай говорил, что украинцы, "не помнящие родства", попытаются покорить братьев, от которых сами произошли. А потом страну ждет распад.

"Украина — временное явление. Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой", — утверждал мольфар.

Раздел и снятие санкций

В финале сериала "Мадам госсекретарь" США инициируют переговоры с неожиданным итогом. Россия получает контроль над ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областями. "Уступка" со стороны Москвы — обязательство бесперебойных поставок газа и нефти в Европу.

И главное: Запад по сюжету снял все санкции с России.

В это время украинский радикал по фамилии Зелинский пытается организовать покушение на президента, но оказывается в руках американцев, которые... выдают его Москве.

Передел границ

Нечай тоже описывал будущий распад Украины с пугающей детальностью. По его словам , после большой войны:

Закарпатье отойдет к Венгрии и Чехии;

Галичина окажется под контролем Польши;

Буковина достанется Румынии;

восток и центр вернутся в состав России.