"Больше не будет": восемь пророчеств о будущем России
10:02 27.12.2025 (обновлено: 23:18 27.12.2025)
"Больше не будет": восемь пророчеств о будущем России
"Больше не будет": восемь пророчеств о будущем России
Предсказатели, мистики, даже сценаристы сериалов — все они говорили о событиях, которые казались невероятными. Но годы идут и совпадения множатся. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:02:00+03:00
2025-12-27T23:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915518030_0:237:833:706_1920x0_80_0_0_8d03dd0690073dcc76b43f9965bcd5ca.jpg
"Больше не будет": восемь пророчеств о будущем России

© Public domainПортрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса
© Public domain
Портрет Мишеля Нострадамуса
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Предсказатели, мистики, даже сценаристы сериалов — все они говорили о событиях, которые казались невероятными. Но годы идут и совпадения множатся.
Восемь историй, которые заставляют задаться вопросом: может, будущее не такое уж непредсказуемое?

Предупреждение из Донбасса

Основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой области старец Зосима предупреждал еще в конце XX века: зло зародится в Киеве, оттуда начнется великое потрясение.
"Колотня вся начинается с матери городов русских, с колыбели, с Киева", — говорил Зосима.
© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкВетераны УПА у памятника Степану Бандере в центре Львова
Ветераны УПА у памятника Степану Бандере в центре Львова
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в медиабанк
Ветераны УПА у памятника Степану Бандере в центре Львова
Он предвидел разгром Украинской православной церкви, возвращение бандеровцев. Перед смертью завещал: "Закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали".
В 2025 году Киев разрешил эксгумацию мощей в Киево-Печерской лавре. На следующий день с собора рухнул золотой крест.
"Лавра падет. Вся ее благодать перейдет в Оптину пустынь", — говорил старец в 90-е. Тогда его слова звучали как фантастика.

Сценарий или утечка?

Во втором сезоне американского сериала "Мадам госсекретарь" сценаристы предсказали события с пугающей точностью. Совпадений так много, что зрители спорят: пророчества или утечка реальных планов?
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМягкая игрушка на месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Мягкая игрушка на месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мягкая игрушка на месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Сюжет начинается с крушения самолета над Украиной. В реальности именно катастрофа малайзийского "Боинга" в 2014-м стала поводом для антироссийских санкций. Но в сериале прямо сказано: самолет сбили украинцы, чтобы "столкнуть" Россию и США.
Мелькают карты военных операций с названиями реальных городов — тех самых, что позже станут местами ожесточенных боев. Среди персонажей — канцлер Германии по фамилии Шульц (за шесть лет до прихода Олафа Шольца) и главный антагонист по имени Зелинский. За четыре года до того, как Зеленский стал президентом.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте
Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте

"Когда придет восьмой"

Болгарская ясновидящая Вангелия Гуштерова прославилась предсказаниями пандемий, терактов и медицинских открытий. Среди ее видений — и будущее Украины. Она описывала слабых правителей, хаос, а затем молодого лидера без опыта, который приведет страну к войне и краху. В 2019-м к власти действительно пришел человек из шоу-бизнеса. Последствия говорят сами за себя.
© AP Photo / BTAВанга
Ванга
© AP Photo / BTA
Ванга
Самое загадочное — ее слова о воссоединении с Россией, "когда придет восьмой". Кто он? Толкователи считают: речь о восьмом президенте страны. Если считать с 1991 года, Зеленский — седьмой (до него — Порошенко, Янукович, Ющенко, дважды Кучма, Кравчук).

Три года испытаний

Зосима предсказывал, что противостояние с "бесовщиной" из Киева продлится три года. Три тяжелые Пасхи: кровавая, голодная, победная.
Именно к апрелю 2025-го, когда православные праздновали Пасху, был привязан мирный план Трампа. США надеялись достичь перемирия к этому сроку. Но год подходит к концу, а конфликт продолжается. Означает ли это, что 2026 год станет решающим? Вопрос открыт до сих пор.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
"Не надейтесь на свои силы, а просите помощи у Бога. Тогда все преодолеете и не станете предателями. В конце будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины", — предсказывал Зосима.

Монеты из кожи

Толкователи французского мистика Нострадамуса обращают внимание на VII центурию, где описана страна, истощенная долгой войной.
"Они не найдут денег для солдат, вместо золота и серебра будут чеканить монеты из кожи", — гласит 25-й катрен.
Западные аналитики связывают происходящее с ситуацией вокруг Украины, указывая на риск масштабного финансового кризиса. Дональд Трамп при этом прямо заявляет, что США не готовы и дальше финансировать конфликт. Украинская экономика превратилась в черную дыру, уже поглотившую сотни миллиардов долларов, а ресурсы для содержания армии могут иссякнуть в ближайшей перспективе.
© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары

Кровь, ложь и распад

Карпатский целитель и провидец мольфар Михаил Нечай мало кому известен. В 2007 году он предсказал события, похожие на кровавый госпереворот 2014-го, утверждая, что все завершится убийством президента. Виктор Янукович действительно едва избежал смерти — за ним шла вооруженная погоня.
Нечай говорил, что украинцы, "не помнящие родства", попытаются покорить братьев, от которых сами произошли. А потом страну ждет распад.
"Украина — временное явление. Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой", — утверждал мольфар.

Раздел и снятие санкций

В финале сериала "Мадам госсекретарь" США инициируют переговоры с неожиданным итогом. Россия получает контроль над ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областями. "Уступка" со стороны Москвы — обязательство бесперебойных поставок газа и нефти в Европу.
© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский
И главное: Запад по сюжету снял все санкции с России.
В это время украинский радикал по фамилии Зелинский пытается организовать покушение на президента, но оказывается в руках американцев, которые... выдают его Москве.

Передел границ

Нечай тоже описывал будущий распад Украины с пугающей детальностью. По его словам, после большой войны:
  • Закарпатье отойдет к Венгрии и Чехии;
  • Галичина окажется под контролем Польши;
  • Буковина достанется Румынии;
  • восток и центр вернутся в состав России.
CC BY-SA 3.0 / Q13 (expanded) / Нечай в 2009 годуМольфар Михаил Нечай
Мольфар Михаил Нечай
CC BY-SA 3.0 / Q13 (expanded) / Нечай в 2009 году
Мольфар Михаил Нечай
"Эти земли пропитаются мертвым запахом. Но о смерти такой страны незачем будет горевать", — говорил старец.
 
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
