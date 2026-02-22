Звезды КХЛ лишили себя медалей: обидный крах Словакии на Олимпиаде

Сборная Финляндии разгромила словаков и завоевала бронзовые медали на хоккейном турнире на Олимпиаде-2026. Команда Словакии с тремя игроками КХЛ в составе не смогла взойти на пьедестал.

Воспоминания о Ванкувере-2010

Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии ознаменовался довольно ярким и даже эмоциональным розыгрышем плей-офф, однако до сенсаций дело так и не дошло. До этапа распределения комплектов медалей дошли те команды, которые стали лучшими по итогам группового первенства. То есть формальные фавориты на бумаге оправдали свой статус и добрались туда, где их и ожидали увидеть: сборные Канады и США, как и прогнозировалось, составили пару финалистов турнира, а за олимпийскую бронзу поспорили команды Словакии и Финляндии.

Несколько примечательно, что подобная картина уже была изображена относительно недавно. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, где также принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в финале и в матче за третье место соответственно выступили те же самые национальные команды, что и теперь в Милане. Чемпионами тогда стали канадцы благодаря голу Сидни Кросби в овертайме (3:2). Словаки же уступили финнам в игре за бронзу (3:5). В их составе тогда выступали звездные Здено Хара и Мариан Габорик, известные спартаковцы Бранко Радивоевич и Иван Баранка, а также легендарный Павол Демитра, который 7 сентября 2011 года стал жертвой страшной трагедии под Ярославлем.

Сегодня словаки и финны вновь сошлись друг против друга в споре за бронзовые награды. Даже символично, что очным матчем словацкая и финская сборная начали свои выступления на Олимпиаде-2026, им же их и закончили.

Именно игрой между Словакией и Финляндией ознаменовался старт олимпийского хоккейного турнира в Милане. В рамках первого тура группового этапа словаки уверенно обыграли финнов со счетом 4:1. Впоследствии на пути к сегодняшней встрече подопечные Владимира Орсага одолели Италию и уступили шведам, но все же стали победителями группы A, в четвертьфинале с запасом обыграли немцев, а в полуфинале без шансов проиграли американцам. Финны же после неудачи в стартовом матче выиграли у шведов, со счетом 11:0 разгромили итальянцев, возглавляемых Юккой Ялоненом, который привел финскую сборную к историческому золоту в Пекине-2022, в четвертьфинале оформили победный камбэк над Швейцарией (3:2 ОТ), а в полуфинале не удержали победу над канадцами.

© REUTERS / David W Cerny Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026 © REUTERS / David W Cerny Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026

Поражение от Канады стало в Финляндии скандалом. Финны остались резко недовольны фолом, которые арбитры зафиксировали в концовке основного времени матча и который привел к победному голу Нэтана Маккиннона, заработавшего то самое большинство, а также раскритиковали судей за решение засчитать шайбу все того же Маккиннона, перед которой, по мнению тренерского штаба финской сборной, был офсайд. О позоре закричал даже легендарный Теему Селянне. Но не финнам — тем самым, кто открыто выступил за политически мотивированное отстранение российских хоккеистов от международных турниров и Олимпиады-2026 в частности, — вопить о несправедливости.

Обидный провал Словакии

Словаки к матчу за третье место начали готовиться уже по ходу игры с американцами. Больших изменений в составе к встрече с Финляндией штаб Орсага не произвел: вместо Мартина Поспишила центром второго звена стал Лукаш Цингел, а Петер Цегларик вместо Самуэля Такача был включен в тройку к лидеру "Северстали" Адаму Лишке. Первая тройка атаки вместе с нападающим "Спартака" Адамом Ружичкой и вторая пара обороны с защитником "Локомотива" Мартином Гернатом остались нетронутыми.

Финская же сборная лишилась своего лучшего бомбардира — один из самых звездных игроков НХЛ Микко Рантанен не вошел в заявку на матч из-за травмы нижней части тела. Как отметил известный североамериканский журналист и инсайдер Элиотт Фридман, повреждение Рантанен получил в третьем периоде матча против Канады. С шестью очками (2 гола и 4 передачи) в пяти матчах форвард "Даллас Старз" лидировал в финской команде по набранным очкам на Олимпиаде-2026.

При этом атака финнов в связи с отсутствием Рантанена в составе не пострадала. Подопечные Антти Пеннанена активно начали матч и сходу оказали на ворота словаков высокое давление. В итоге со стартовым натиском сборной "Суоми" словацкая дружина не справилась. Мартин Гернат дважды проиграл единоборства у своих ворот, и после мощного наброса в исполнении Миро Хейсканена от синей линии Арттури Лехконен буквально выкопал шайбу на пятаке и протолкнул ее уже на пустые ворота. Вовремя подоспевший Себастьян Ахо, которого не смог сдержать Адам Ружичка, вколотил шайбу в сетку с "ленточки".

© REUTERS / BRUCE BENNETT Эпизод матча Словакия - Финляндия на Олимпиаде-2026 © REUTERS / BRUCE BENNETT Эпизод матча Словакия - Финляндия на Олимпиаде-2026

Для Словакии этот гол был тревожным знаком, ведь каждый матч на Играх-2026, в котором они пропускали первыми, подопечные Орсага проиграли. Все победы словацкой команды были одержаны лишь в тех матчах, в которых им удалось открыть счет. После пропущенной шайбы словаки стали действовать активнее, начали создавать моменты у ворот Юусе Сароса, лучше контролировали шайбу и чаще нагружали чужой пятак. При этом их активность в нападении была развита ровно настолько, насколько это позволяли финны. Команда Пеннанена в фирменном финском стиле принялась оберегать счет в свою пользу.

Вместе с этим финны пусть и сбавили активность в чужой зоне, сконцентрировавшись на внимательной игре в обороне и охране своего пятака, но периодически очень опасно убегали в контратаки.Тем обиднее было словакам очень легко пропустить вторую шайбу. В середине второго периода Эрик Хаула мощно зарядил от правого борта, и Самуэль Главай откровенно не выручил свою команду.

© REUTERS / Mike Segar Хоккеисты сборной Финляндии празднуют гол в матче со Словакией на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Mike Segar Хоккеисты сборной Финляндии празднуют гол в матче со Словакией на Олимпиаде-2026

2:0 в пользу сборной Финляндии по такой игре выглядели едва ли не приговором для команды Словакии, которая, пропустив вторую шайбу, в моменте посыпалась. Лишь большая доля везения помогли словацкой дружине не пропустить сразу же и третий гол, как это было в полуфинальном матче против американцев.

В какой-то степени кроме мастерства и точности словакам в атаке не хватало все того же везения. В тех редких моментах, когда форварды команды Словакии выходили на ударные позиции и опасно бросали по воротам, довольно легко с этими выстрелами справлялся Сарос. Но за полминуты до конца второго периода финскому голкиперу откровенно не повезло, а словакам, напротив, очень широкую улыбку показала удача.

© REUTERS / Marton Monus Эпизод матча Словакия - Финляндия на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Marton Monus Эпизод матча Словакия - Финляндия на Олимпиаде-2026

В эпизоде, который, казалось, не вел ни к чему опасному, шайба очень неудачно для Сароса отскочила от борта и вылетела на пятак. Оказавшийся в нужное время в нужном месте Томаш Татар данным подарком воспользовался и технично переиграл финского вратаря, отправив шайбу над его щитком. Примечательно, что минутой ранее из-за ворот Финляндии также произошел неудачный отскок от борта, но в том моменте Сарос успел среагировать и перекрыть шайбе путь в ворота.

Сократив отставание в счете, сборная Словакии вернулась в игру. По крайней мере, все шло именно к этому. Старт третьего периода подопечные Орсага провели достаточно активно. Но вместо того, чтобы развить свой потенциал, словаки сами лишили себя шансов на успех.

Сперва Адам Ружичка очень неудачно сыграл у своей скамейке и, потеряв шайбу в своей зоне, в свойственной для себя манере ударил финского игрока клюшкой и на ровном месте получил малый штраф. Финны свое большинство реализовали менее чем за минуту благодаря классной игре Роопе Хинца на подставлении с пятака. В этот же момент словаки откровенно посыпались. Буквально тут же Мартин Гернат очень неудачно сыграл в средней зоне и, потеряв равновесие, упал. Защитник "Локомотива" в дальнейшем лишь смотрел в спину Каапо Какко, убежавшему один на один с вратарем. Звездный финский форвард сделал счет 4:1 и по сути решил исход встречи.

© REUTERS / Mike Segar Хоккеисты сборной Словакии и Финляндии на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Mike Segar Хоккеисты сборной Словакии и Финляндии на Олимпиаде-2026

За пять минут до конца основного времени матча тренерский штаб сборной Словакии пошел ва-банк и освободил ворота в пользу шестого полевого игрока. От численного преимущества дела у словаков в атаке нисколько не улучшились. Напротив, финны то и дело стреляли по пустым воротам с переменным успехом. Точными оказались лишь броски Йоэля Армии и Эрика Хаулы, которые довели дело до разгрома. 6:1 — сборная Финляндии завоевала бронзовые медали Игр-2026, а команда Словакии формально сама себе сделала подножку и оступилась прямо перед олимпийским пьедесталом, оставшись с пустыми руками.

Итоговая статистика игроков КХЛ в составе сборной Словакии:

Адам Ружичка — 5 очков (2 гола и 3 передачи) в шести матчах. Решающая игра против финнов стала для форварда "Спартака" единственной в его дебютной Олимпиаде, в которой он не отметился результативными действиями;

Мартин Гернат — 4 очка (1+3) в шести матчах;

Адам Лишка — 2 очка (0+2) в шести матчах.