"Лейкерс" с дабл-даблами Дончича и Джеймса обыграли "Клипперс" в матче НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
09:03 21.02.2026 (обновлено: 11:10 21.02.2026)
"Лейкерс" с дабл-даблами Дончича и Джеймса обыграли "Клипперс" в матче НБА
Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Лейкерс" с дабл-даблами Дончича и Джеймса обыграли "Клипперс" в матче НБА

Дабл-даблы Дончича и Джеймса помогли "Лейкерс" обыграть "Клипперс" в матче НБА

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 125:122 (41:30, 31:35, 27:30, 26:27) в пользу "Лейкерс". Самым результативным игроком встречи стал защитник победившей команды Лука Дончич, который оформил дабл-дабл (38 очков + 11 ассистов), также дабл-даблом отметился Леброн Джеймс (13 очков + 11 ассистов). У "Клипперс" больше всего баллов заработал Кавай Леонард (31), его одноклубник Брук Лопес оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов).
"Лейкерс" (34 победы, 21 поражение) занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Клипперс" (27 побед, 29 поражений) располагаются на девятой строчке.
Результаты других матчей дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Индиана Пэйсерс" - 131:118;
"Мемфис Гриззлис" - "Юта Джаз" - 123:114;
"Шарлотт Хорнетс" - "Кливленд Кавальерс" - 113:118;
"Атланта Хокс" - "Майами Хит" - 97:128;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Даллас Маверикс" - 122:111;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Милуоки Бакс" - 118:139;
"Портленд Трэйл Блейзерс" - "Денвер Наггетс" - 103:157.
