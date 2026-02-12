Рейтинг@Mail.ru
Гол Косолапова принес "Сибири" победу в овертайме в матче КХЛ
Хоккей
 
18:09 12.02.2026
Гол Косолапова принес "Сибири" победу в овертайме в матче КХЛ
Гол Косолапова принес "Сибири" победу в овертайме в матче КХЛ
Новосибирская "Сибирь" обыграла в овертайме тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Гол Косолапова принес "Сибири" победу в овертайме в матче КХЛ

"Сибирь" обыграла "Ладу" со счетом 3:2 в матче КХЛ

Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск). Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" обыграла в овертайме тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). В составе победителей отличились Архип Неколенко (6-я минута), Вячеслав Лещенко (58) и Антон Косолапов (62). У гостей шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (2) и Райли Савчук (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 февраля 2026 • начало в 15:30
Закончен в OT
Сибирь
3 : 2
Лада
05:52 • Архип Неколенко
(Егор Аланов, Тэйлор Бек)
17:41 • Владислав Лещенко
(Егор Аланов, Архип Неколенко)
01:29 • Anton Kosolapov
01:15 • Дмитрий Кугрышев
(Артем Земченок, Андрей Чивилев)
19:26 • Riley Sawchuk
(Алекс Коттон, Артур Тянулин)
Новосибирский клуб с 55 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. "Лада" (39 очков) располагается на предпоследней, 10-й строчке Запада.
В следующем матче "Сибирь" 18 февраля примет хабаровский "Амур", тольяттинцы 14 февраля сыграют на выезде с астанинским "Барысом".
