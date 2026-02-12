https://ria.ru/20260212/sibir-2073988789.html
Гол Косолапова принес "Сибири" победу в овертайме в матче КХЛ
Новосибирская "Сибирь" обыграла в овертайме тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
