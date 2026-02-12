Погода снова готовится удивить москвичей. Что принесет Масленая неделя?

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После затяжных крещенских морозов, которые продержались почти полтора месяца, в Москву на несколько дней приходит оттепель. Синоптики предупреждают: расслабляться рано.

Дождь и плюсовые температуры

В Гидрометцентре России сообщили РИА Новости:

"Тринадцатого февраля ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя".

Для москвичей, привыкших к снежной крупе и ледяной крошке, звук капель, барабанящих по карнизам, наверное, станет непривычным сюрпризом.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова детализирует прогноз на выходные:

"Погода будет с температурным режимом выше климатической нормы. Наиболее теплый день будет в субботу, потому что в течение всего дня температура воздуха в Москве будет положительная, где-то в пределах от нуля до плюс двух градусов".

Однако радость от запаха оттепели будет недолгой. Уже в воскресенье характер погоды начнет меняться.

"Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он проявит себя снегом и понижением температуры. В течение суток воскресенья в Москве минимальная температура — от минус одного до минус шести. <...> К вечеру температура будет понижаться", — подчеркнула Позднякова.

Аномалия давления и резкий "сброс"

Особенность нынешней оттепели — не только в смене фаз осадков, но и в экстремальном перепаде атмосферного давления. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус обратил внимание на сложность адаптации

"Организм человека, привыкший к длительному нахождению в таких метеоусловиях, будет вынужден быстро адаптироваться к оттепельным температурам и росту влажности, а также к связанному с этим существенному понижению содержания кислорода в воздухе".

Синоптик уточнил цифры: уже к 13 февраля показания барометров упадут до 727 мм ртутного столба. Это на 19-21 единицу ниже нормы — серьезный удар для метеозависимых людей. Затем давление начнет расти, вернувшись к стандартным значениям только к концу недели. Однако передышка будет недолгой:

"Новая неделя стартует с приближения очередного южного циклона, а значит, показания барометров вновь начнут падать", — предупредил Леус.

Масленая неделя и относительное затишье

Определенную передышку москвичам подарит Масленая неделя, которая продлится с 16 по 22 февраля. По прогнозам эксперта, она будет более комфортной для метеозависимых.

"Колебания температуры ожидаются менее существенными и пройдут на фоне небольшой, в два-три градуса, отрицательной аномалии. Менее заметной будет и девиация атмосферного давления", — подытожил Леус.

Иными словами, традиционное время блинов и проводов зимы в этом году совпадает с относительной метеорологической стабильностью — без шоковых перепадов, характерных для середины февраля.

Тем временем активная оттепель и мокрые осадки стремительно меняют ландшафт столицы. Снег сначала перейдет в мокрый, затем — в дождь, и оттепель задержится как минимум на субботу, 14 февраля.

Для коммунальных служб это означает смену тактики: вместо вывоза снега придется бороться с талой водой и наледью. Для горожан лужи под ногами — риск промочить обувь в самый романтичный день года.

Почему мороз чувствуется сильнее?

Многие москвичи в последние дни удивлялись: термометр показывает -10, а ощущение, будто все -20. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объясняет этот эффект физикой процесса.

"При отсутствии ветра вокруг тела сохраняется тонкий теплый слой воздуха — он как бы защищает человека от холода. Но стоит подуть ветру, этот слой быстро сдувается, и мороз начинает ощущаться намного сильнее; повышенная влажность усиливает тот же эффект. Такова физика", — отметил он.

На фоне разговоров о скором приходе весны синоптики призывают не поддаваться иллюзиям. Заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд предостерегает от завышенных ожиданий:

"Оценивать эту ситуацию, как многие, что после сильных морозов наконец пришло потепление и весна близко, не стоит. Разочарования самые сильные бывают после завышенных ожиданий".

Вильфанд дает четкий прогноз на ближайшую перспективу: "По предварительным расчетам, в начале следующей недели — опять понижение температуры. Преимущественно такой температурный фон: от минус пяти до минус десяти ночью и от трех до пяти днем со знаком минус. То есть такая нормальная погода возвращается".

Михаил Леус также подтверждает: климатическая весна наступает каждый год примерно в одно и то же время вне зависимости от капризов погоды в феврале.

"В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время", — рассказал Леус.