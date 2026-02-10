Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд объяснил, почему потепление не принесет москвичам радость - РИА Новости, 10.02.2026
10:15 10.02.2026
Вильфанд объяснил, почему потепление не принесет москвичам радость
Вильфанд объяснил, почему потепление не принесет москвичам радость
общество, россия, москва, роман вильфанд, новый год
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Новый год
Вильфанд объяснил, почему потепление не принесет москвичам радость

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московский Кремль
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Оттепель во второй половине недели не принесет радости москвичам, потому что резкое потепление всегда сопровождается сложными погодными условиями, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что Москву ожидает потепление до минус двух градусов уже в четверг.
"Такое потепление радости не приносит, потому что, во-первых, погода мрачноватая, осадки во всех трех фазах в виде снега, мокрого снега и даже мороси. Такой дождик, а под ногами будет хлюпать, и гололедица, потому что эти осадки при температуре близкой к нулю будут подмерзать", - сказал Вильфанд.
Синоптик подчеркнул, что солнечных лучей также ждать не приходится.
"Оценивать эту ситуацию, как многие, что после сильных морозов наконец пришло потепление и весна близко, не стоит. Разочарования самые сильные бывают после завышенных ожиданий. По предварительным расчетам, в начале следующей недели - опять понижение температуры. Преимущественно такой температурный фон от минус пяти до минус десяти ночью, и от трех до пяти днем со знаком минус. То есть такая нормальная погода возвращается", - заключил он.
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
