Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оттепель с температурой до плюс 2 градусов придет в Москву в субботу, в воскресенье ожидается похолодание до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В эти выходные погода будет с температурным режимом выше климатической нормы. Наиболее теплый день будет в субботу, потому что в течение всего дня субботы температура воздуха в Москве будет положительная, где-то в пределах 0 - плюс 2 градусов", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что в субботу осадки сохранятся, а в воскресенье характер погоды будет меняться.