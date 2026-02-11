https://ria.ru/20260211/moskva-2073684842.html
Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель
Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель - РИА Новости, 11.02.2026
Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель
Оттепель с температурой до плюс 2 градусов придет в Москву в субботу, в воскресенье ожидается похолодание до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:14:00+03:00
2026-02-11T16:14:00+03:00
2026-02-11T16:14:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
москва
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель
Позднякова: оттепель придет в Москву в субботу
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оттепель с температурой до плюс 2 градусов придет в Москву в субботу, в воскресенье ожидается похолодание до минус 6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В эти выходные погода будет с температурным режимом выше климатической нормы. Наиболее теплый день будет в субботу, потому что в течение всего дня субботы температура воздуха в Москве будет положительная, где-то в пределах 0 - плюс 2 градусов", - рассказала Позднякова
будет положительная, где-то в пределах 0 - плюс 2 градусов", - рассказала Позднякова
.
Синоптик отметила, что в субботу осадки сохранятся, а в воскресенье характер погоды будет меняться.
"Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он проявит себя снегом и понижением температуры. В течение суток воскресенья в Москве минимальная температура - минус 1 - минус 6. Днем максимум температуры будет в утренние часы, а к вечеру температура будет понижаться", - подчеркнула Позднякова.