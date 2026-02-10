https://ria.ru/20260210/dozhd-2073482905.html
Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве
Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве - РИА Новости, 10.02.2026
Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве
Первый в 2026 году дождь в Москве может пройти уже днём в пятницу, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:01:00+03:00
2026-02-10T17:01:00+03:00
2026-02-10T17:01:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056021815_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79e02dfd00f416a9db0ff16255ea8da5.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056021815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97daf598ac2b3543692f323460eadc2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве
РИА Новости: первый в 2026 году дождь в Москве может пройти уже в пятницу