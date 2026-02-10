Рейтинг@Mail.ru
Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве
17:01 10.02.2026
Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве
Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве
Первый в 2026 году дождь в Москве может пройти уже днём в пятницу, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 10.02.2026
Синоптики спрогнозировали первый в 2026 году дождь в Москве

Прохожие идут под дождем по улице в Москве
Прохожие идут под дождем по улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первый в 2026 году дождь в Москве может пройти уже днём в пятницу, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"Тринадцатого февраля ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя", - рассказали в Гидрометцентре.
По данным синоптиков, дневные температуры в пятницу составят от 1 до 3 градусов.
Ранее заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд рассказал, что Москву ожидает потепление до минус 2 градусов уже в четверг.
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
