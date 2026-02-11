Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вторые сутки без Telegram для миллионов пользователей стали не просто технической неприятностью, а тревожным сигналом. На фоне массовых сбоев звучат заявления Роскомнадзора и появляются судебные документы с внушительными суммами штрафов. Что происходит с Telegram?

Сбои в Telegram: что известно и в каких регионах

Россияне столкнулись с масштабными проблемами в работе Telegram 9 и 10 февраля. Согласно данным сервиса Detector404, поступило более 13 тысяч жалоб.

Больше всего сбои затронули жителей Магаданской, Новосибирской и Самарской областей . Также массовые обращения зафиксированы из Ямало-Ненецкого автономного округа и Кировской области

Накануне неполадки затронули другие регионы — Тюменскую, Магаданскую и Кемеровскую области , а также Сахалин и Мордовию.

Жалобы россиян на работу Telegram

Более половины обращений касаются полного отказа мессенджера — так называемого массового сбоя. Люди не могут отправить сообщения, открыть каналы или получить доступ к чатам.

Часть пользователей сообщает о проблемах с push-уведомлениями — сообщения приходят с задержкой или не приходят вообще. Еще одна распространенная жалоба — некорректная работа мобильного приложения.

Роскомнадзор ограничит работу Telegram?

Роскомнадзор подтвердил, что в отношении Telegram уже действуют ограничения, и не исключил их дальнейшее усиление. В ведомстве заявили, что меры направлены на понуждение сервиса к исполнению российского законодательства. По данным РКН, для снятия ограничений мессенджер должен устранить имеющиеся нарушения.

В числе ключевых претензий Роскомнадзора:

Telegram не выполняет требования российского законодательства, в том числе в части защиты персональных данных пользователей и противодействия мошенничеству;

мессенджер и ряд других зарубежных сервисов не приняли достаточных мер для устранения ранее выявленных нарушений.

В ведомстве подчеркнули, что готовы к диалогу с иностранными интернет-платформами при условии соблюдения российских законов и уважения к гражданам страны. "Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации", — заявили в Роскомнадзоре.

При этом депутат Госдумы Антон Попов заявил РИА Новости, что тема блокировки Telegram не обсуждалась на заседаниях комитета по информационной политике.

В августе 2025-го Роскомнадзор уже ограничивал звонки в Telegram и WhatsApp *. Ведомство объяснило это тем, что мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность.

Реакция Кремля

Замедление мессенджера в России прокомментировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он заявил, что "в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять".

"Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство", — сказал он.

Вопрос о возможном влиянии ограничений на связь бойцов в зоне СВО представитель Кремля переадресовал в Минобороны.

"Но я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно", — добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что ведутся контакты с представителями мессенджера — по вопросам выполнения российского законодательства.

За что Telegram грозят многомиллионные штрафы

Московский суд зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram.

Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, семь из них связаны с неудалением информации, доступ к которой сервис обязан ограничивать в соответствии с российским законодательством.

За каждое из таких нарушений для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от трех до восьми миллионов рублей. Рассмотрение этих дел назначено на февраль и март.

Еще один протокол составлен за повторное неисполнение обязанности по мониторингу контента и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации. По этой статье Telegram может быть оштрафован на сумму от четырех до восьми миллионов рублей.

Два административных дела Таганский суд Москвы рассмотрит уже 11 февраля. Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей.