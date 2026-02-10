Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суд в Москве зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram, по каждому предусмотрен штраф в размере до 8 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на февраль и март московским судом назначено рассмотрение семи протоколов по статье КоАП о неудалении владельцем сервиса информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ. За каждое такое правонарушение для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 3 до 8 миллионов рублей.
Ещё один протокол в отношении Telegram составлен за повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации, сообщается в материалах. По этой статье санкция составляет от 4 до 8 миллионов рублей для юрлиц.
Два протокола Таганский суд Москвы рассмотрит уже 11 февраля, следует из материалов.
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp
27 января, 17:48