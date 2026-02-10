Рейтинг@Mail.ru
Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/telegram-2073450969.html
Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей
Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей - РИА Новости, 10.02.2026
Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей
Суд в Москве зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram, по каждому предусмотрен штраф в размере до 8 миллионов рублей, РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:34:00+03:00
2026-02-10T14:34:00+03:00
происшествия
россия
telegram
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
https://ria.ru/20260127/mask-2070611360.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, telegram, москва
Происшествия, Россия, Telegram, Москва
Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей

РИА Новости: Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суд в Москве зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram, по каждому предусмотрен штраф в размере до 8 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на февраль и март московским судом назначено рассмотрение семи протоколов по статье КоАП о неудалении владельцем сервиса информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ. За каждое такое правонарушение для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 3 до 8 миллионов рублей.
Ещё один протокол в отношении Telegram составлен за повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации, сообщается в материалах. По этой статье санкция составляет от 4 до 8 миллионов рублей для юрлиц.
Два протокола Таганский суд Москвы рассмотрит уже 11 февраля, следует из материалов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp
27 января, 17:48
 
ПроисшествияРоссияTelegramМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала