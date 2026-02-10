Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суд в Москве зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram, по каждому предусмотрен штраф в размере до 8 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.