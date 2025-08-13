Рейтинг@Mail.ru
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
16:06 13.08.2025 (обновлено: 16:24 13.08.2025)
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора."Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", — рассказали там.Мошенники чаще всего звонят через Telegram и WhatsApp. Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. Владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия. Как подчеркнул член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, эта мера необходима для защиты от телефонного и интернет-мошенничества.
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp

РКН: в Telegram и WhatsApp применяется частичное ограничение звонков в России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", — рассказали там.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию
11 августа, 22:48
Мошенники чаще всего звонят через Telegram и WhatsApp. Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
Владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия.
Как подчеркнул член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, эта мера необходима для защиты от телефонного и интернет-мошенничества.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В РКН объяснили причину блокировки Speedtest
30 июля, 14:14
 
