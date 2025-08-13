https://ria.ru/20250813/rossiya-2035042924.html

В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора."Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", — рассказали там.Мошенники чаще всего звонят через Telegram и WhatsApp. Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. Владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия. Как подчеркнул член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, эта мера необходима для защиты от телефонного и интернет-мошенничества.

