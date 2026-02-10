https://ria.ru/20260210/telegram-2073454128.html
В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram, сообщил депутат Попов
Тема блокировки Telegram не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампред комитета Евгений Попов. РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram, сообщил депутат Попов
