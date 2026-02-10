В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram, сообщил депутат Попов

«

"На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент. Не думаю, что это блокировка", - написал Попов в своем Telegram-канале.