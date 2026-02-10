Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram, сообщил депутат Попов - РИА Новости, 10.02.2026
14:55 10.02.2026 (обновлено: 15:04 10.02.2026)
В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram, сообщил депутат Попов
В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram, сообщил депутат Попов - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram, сообщил депутат Попов
Тема блокировки Telegram не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампред комитета Евгений Попов. РИА Новости, 10.02.2026
политика, госдума рф, telegram, россия, евгений попов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Политика, Госдума РФ, Telegram, Россия, Евгений Попов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуме не обсуждали блокировку Telegram, сообщил депутат Попов

Депутат Попов: комитет ГД по информполитике не обсуждал блокировку Telegram

Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тема блокировки Telegram не обсуждалась на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике, сообщил зампред комитета Евгений Попов.
"На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент. Не думаю, что это блокировка", - написал Попов в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России через этот инструмент.
"Посмотрим, ждем официальных заявлений Роскомнадзора", - добавил он.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей
Вчера, 14:34
 
ПолитикаГосдума РФTelegramРоссияЕвгений ПоповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
