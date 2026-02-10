Рейтинг@Mail.ru
Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
10:03 10.02.2026 (обновлено: 10:19 10.02.2026)
Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram
Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram
Россияне вторые сутки сообщают о плохой работе Telegram, насчитается почти 9 тысяч жалоб, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. РИА Новости, 10.02.2026
общество
telegram
самарская область
кировская область
россия
самарская область
кировская область
россия
общество, telegram, самарская область, кировская область, россия
Общество, Telegram, Самарская область, Кировская область, Россия

Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне вторые сутки сообщают о плохой работе Telegram, насчитается почти 9 тысяч жалоб, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Больше всего жалоб поступает от пользователей Магаданской, Новосибирской и Самарской областей. Также жалуются люди из ЯНАО и Кировской области.
© DownDetectorГрафик сбоев Telegram
График сбоев Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© DownDetector
График сбоев Telegram
Более половины пользователей сообщают о массовом сбое. Однако у некоторых наблюдаются проблемы с оповещениями и работе мобильного приложения.
Россияне начали сообщать о плохой работе мессенджера днем в понедельник.
Сергей Боярский на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp и Telegram
Общество Telegram Самарская область Кировская область Россия
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала