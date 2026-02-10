https://ria.ru/20260210/telegram-2073375069.html
Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram
Россияне вторые сутки сообщают о плохой работе Telegram, насчитается почти 9 тысяч жалоб, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:03:00+03:00
2026
