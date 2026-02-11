Рейтинг@Mail.ru
Болельщик "МЮ" проклят. Почему он не стрижется уже полтора года?
Футбол
 
17:00 11.02.2026
Болельщик "МЮ" проклят. Почему он не стрижется уже полтора года?
Болельщик "МЮ" проклят. Почему он не стрижется уже полтора года? - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Болельщик "МЮ" проклят. Почему он не стрижется уже полтора года?
Во вторник вечером "Вест Хэм" принимал "Манчестер Юнайтед" в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Казалось бы, рядовой матч национального... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026
Иван Орехов
Иван Орехов
английская премьер-лига (апл), манчестер юнайтед, вест хэм юнайтед
Болельщик "МЮ" проклят. Почему он не стрижется уже полтора года?

"МЮ" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и прервал четырехматчевую победную серию

Фанат МЮ Фрэнк Илетт
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Во вторник вечером "Вест Хэм" принимал "Манчестер Юнайтед" в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Казалось бы, рядовой матч национального первенства, но какое внимание к нему приковано! Все из-за фаната "красных дьяволов", который с октября 2024 года отказывается стричь волосы, пока его любимый клуб не выиграет пять матчей подряд.
Все ждали окончания вирусного челленджа. Однако чуда не случилось — о горе-фанате манкунианцев расскажем в нашем материале.

Как все начиналось

Полтора года назад Фрэнк Илетт, ярый болельщик некогда великого "Манчестер Юнайтед", решил запустить челлендж: не стричься до тех пор, пока "красные дьяволы" не одержат пять побед кряду. На стыке нулевых и 2010-х он мог бы постричься спустя месяц или меньше. Но не в наше время, когда от былого величия манкунианцев не осталось и следа. На внутренней арене с 2018 года доминируют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" — на внешней дела еще хуже, потому что в нынешнем сезоне "Юнайтед" вообще не смог пробиться в еврокубки.
Вернемся к парню. Шло время: в "Манчестере" сменился не один тренер (в отставку были отправлены и Эрик тен Хаг, и Рубен Аморим), а ситуация с заветной серией не изменилась. Фрэнк слово сдерживал и в барбершоп не спешил, так что его фотографии спустя месяцы "без ножниц" быстро срезонировали в соцсетях и стали символом кризиса английского топ-клуба.
«

"Настоящая проблема в том, что я плохо вижу из-за волос... И мне повезло, что я ношу очки, потому что оправа немного приподнимает мою челку. Сейчас я почти ничего не вижу. От этого нужно избавиться". (SunSport)

Фанат "МЮ" Фрэнк Илетт
Фанат "МЮ" Фрэнк Илетт

"Я не заработал миллионы"

Ко вторничной встрече с "Вест Хэмом" фанат "МЮ" подошел с почти 500-дневной копной волос. Что неочевидно: проблемы у парня были не только с обзором и мытьем 25-сантиметровых волос, но и на стадионе. Так Фрэнк подвергся нападению на "Олд Траффорд", когда неадекватный мужчина схватил известного болельщика за волосы.
Теперь о плюсах. Парень получил мировую известность, а вместе с ней — сотни тысяч подписчиков и внимание рекламодателей. Помимо этого, Илетт начал участвовать в благотворительности: он собирал деньги для организации, занимающейся вопросами психического здоровья, а еще дал согласие на акцию в поддержку юных онкологических больных. Когда Фрэнка наконец постригут, из его волос сделают парики.
Впрочем, сам фанат "МЮ" опроверг утверждения о том, что за 16 месяцев хайпа он озолотился:
«

"Я определенно не тот миллионер, каким меня считают некоторые люди. Много говорят о том, что я заработал миллионы, но это не так. Оплачивается это не так хорошо, как некоторые думают. Но я и начал все это не поэтому".

Сделайте это ради Фрэнка!

И вот, спустя столько времени все близилось к завершению. После расставания с Аморимом (при нем "Манчестер" ни разу не выигрывал более трех матчей кряду) и поражения от "Брайтона" в Кубке Англии "МЮ" возглавил Майкл Кэррик, бывшая легенда клуба, заставший в качестве игрока лучшие моменты манкунианцев в эпоху сэра Алекса Фергюсона. И "Юнайтед" воскрес! Четыре победы кряду, включая сенсационные над "Манчестер Сити" и "Арсеналом", а также трудовые над "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом".
«

"Мои дети дали мне понять, что происходит (с болельщиком), — признался Кэррик на предматчевой пресс-конференции. — Но это точно не будет обсуждаться на профессиональном уровне в команде. Я понимаю всю шумиху, но в конечном итоге это не окажет никакого влияния на вторничную встречу".

Однако "МЮ" открывался явным фаворитом, и все шло к тому, что затянувшийся челлендж подойдет к концу. С одной стороны, Илетт наконец-то сострижет осточертевший "улей" на голове. Но есть и обратная сторона победы "МЮ": история Фрэнка станет неактуальной через пару дней, и популярности живущего в Испании англичанина придет конец.
«

"Эти волосы скоро исчезнут. Четыре из пяти побед добыты. Это первый раз с тех пор, как я начал этот челлендж. На этот раз это произойдет. Огромное спасибо Кэррику".

Видео, сгенерированное нейросетью, прикрепляем ниже.

Но победы не случилось

В Лондоне "Манчестер Юнайтед" проигрывал, пропустив на 50 минуте, но спасся от поражения благодаря голу Беньямина Шешко на шестой добавленной к второму тайму… Фрэнк в режиме LIVE следил за матчем любимого клуба в компании прославленного испанского защитника Жерара Пике, который (вроде) должен был постричь болельщика в случае успеха "МЮ".
Но успеха не случилось — англичанину придется ждать новую серию. И послушать пару нелестных слов от легенды клуба Уэйна Руни:
«

"Я бы отправил его на другой конец страны. Он действует мне на нервы. Мы говорим о Майкле Кэррике и "Манчестер Юнайтед", которые пытаются выиграть свой пятый матч подряд, а все сводится к стрижке этого парня. Держу пари, он будет опустошен, если "МЮ" выиграет, потому что он сразу станет никому не нужным". (ESPN)

Английская премьер-лига (АПЛ)
10 февраля 2026 • начало в 23:15
Завершен
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
50‎’‎ • Томаш Соучек
(Джеррод Боуэн)
90‎’‎ • Беньямин Шешко
(Брайан Мбеумо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
