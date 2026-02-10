Лидер "Эвертона" выбыл до конца сезона

"Не хотел, чтобы сезон закончился так, но таков футбол, я очень расстроен. Операция сделана, и теперь все внимание сосредоточено на возвращении в строй. Я точно знаю, что вернусь в лучшей форме, сильнее и лучше, чем раньше", - написал Грилиш в Instagram*, выложив фото из больницы.