Лидер "Эвертона" выбыл до конца сезона
Футболист английского "Эвертона" Джек Грилиш сообщил, что перенес операцию по поводу перелома стопы, в связи с чем он пропустит остаток сезона. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T11:46:00+03:00
2026-02-10T11:46:00+03:00
2026-02-10T12:06:00+03:00
футбол
спорт
джек грилиш
эвертон
манчестер сити
английская премьер-лига (апл)
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Футболист английского "Эвертона" Джек Грилиш сообщил, что перенес операцию по поводу перелома стопы, в связи с чем он пропустит остаток сезона.
Ранее СМИ сообщали, что у Грилиша
выявлен стрессовый перелом стопы. В последний раз он выходил на поле 18 января в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы
" (1:0).
"Не хотел, чтобы сезон закончился так, но таков футбол, я очень расстроен. Операция сделана, и теперь все внимание сосредоточено на возвращении в строй. Я точно знаю, что вернусь в лучшей форме, сильнее и лучше, чем раньше", - написал Грилиш в Instagram*, выложив фото из больницы.
Грилиш перешел в "Эвертон
" из "Манчестер Сити
" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил два мяча. В составе "горожан" он стал трехкратным чемпионом Англии
, а также выиграл Лигу чемпионов
. В его активе 39 матчей и четыре гола за сборную Англии, последний раз он играл за национальную команду в октябре 2024 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.