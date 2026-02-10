Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Эвертона" выбыл до конца сезона - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:46 10.02.2026 (обновлено: 12:06 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/grilish-2073402114.html
Лидер "Эвертона" выбыл до конца сезона
Лидер "Эвертона" выбыл до конца сезона - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Лидер "Эвертона" выбыл до конца сезона
Футболист английского "Эвертона" Джек Грилиш сообщил, что перенес операцию по поводу перелома стопы, в связи с чем он пропустит остаток сезона. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T11:46:00+03:00
2026-02-10T12:06:00+03:00
футбол
спорт
джек грилиш
эвертон
манчестер сити
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038869993_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_e84c79800347228ff0744219d0c1929d.jpg
https://ria.ru/20260210/futbol-2073335455.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038869993_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_d5573d4fab1b07419e6338fa422122dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джек грилиш, эвертон, манчестер сити, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джек Грилиш, Эвертон, Манчестер Сити, Английская премьер-лига (АПЛ)
Лидер "Эвертона" выбыл до конца сезона

Игрок "Эвертона" Грилиш перенес операцию и выбыл до конца сезона

© Соцсети футболистаДжек Грилиш
Джек Грилиш - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Соцсети футболиста
Джек Грилиш. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Футболист английского "Эвертона" Джек Грилиш сообщил, что перенес операцию по поводу перелома стопы, в связи с чем он пропустит остаток сезона.
Ранее СМИ сообщали, что у Грилиша выявлен стрессовый перелом стопы. В последний раз он выходил на поле 18 января в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы" (1:0).
"Не хотел, чтобы сезон закончился так, но таков футбол, я очень расстроен. Операция сделана, и теперь все внимание сосредоточено на возвращении в строй. Я точно знаю, что вернусь в лучшей форме, сильнее и лучше, чем раньше", - написал Грилиш в Instagram*, выложив фото из больницы.
Грилиш перешел в "Эвертон" из "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 22 матча и забил два мяча. В составе "горожан" он стал трехкратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. В его активе 39 матчей и четыре гола за сборную Англии, последний раз он играл за национальную команду в октябре 2024 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Полузащитник сборной Испании Микель Мерино - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Футболист "Арсенала" Мерино успешно перенес операцию на ноге
10 февраля, 01:28
 
ФутболСпортДжек ГрилишЭвертонМанчестер СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала