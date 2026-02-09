Рейтинг@Mail.ru
Точный удар по ВСУ: какие цели поразила российская армия - РИА Новости, 09.02.2026
14:25 09.02.2026 (обновлено: 15:08 09.02.2026)
Точный удар по ВСУ: какие цели поразила российская армия
Российская армия продолжает наносить мощные комбинированные удары по военным целям на территории Украины. Какие объекты поразили? РИА Новости, 09.02.2026
Точный удар по ВСУ: какие цели поразила российская армия

Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская армия продолжает наносить мощные комбинированные удары по военным целям на территории Украины. Какие объекты поразили?

"Кинжалами" точно в цель

Вооруженные силы России провели массированную атаку, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также предприятиям ВПК Украины, сообщило Министерство обороны.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке военного ведомства.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Взрывы прогремели в Одессе, Кировограде, Виннице, целых семь серий взрывов раздалось в Бурштыне на западе Украины. О том, что удары достигают поставленных целей, признают и на Западе.

"Патриоты" выведены из строя

В результате массированного удара по военной авиабазе в городе Василькове Киевской области уничтожены ПЗРК "Патриот", два военных самолета и пункт подготовки пилотов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара. По предварительным данным, уничтожены как минимум два самолета, поражен пункт подготовки летного состава, выведена из строя минимум одна система ПВО "Патриот", — сказал Лебедев.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Подпольщик добавил, что авиабаза в Василькове — это один из ключевых военных авиационных узлов в центральной части Украины, который используется для подготовки и переобучения пилотов, в том числе под западные самолеты.

По поставкам

Российские военные атаковали также аэродром, где приземлился борт с оружием, сообщил Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ", — рассказал он.
По данным Лебедева, аэродром в Миргороде используется как площадка для приема транспортной авиации, временного хранения оружия и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и БПЛА.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА Баба Яга в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО

Нет ни шанса

На этот раз расчеты самоходных минометов "Тюльпан" группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные подземные командные пункты управления и позиции подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области.
Данные временные объекты использовались украинскими боевиками для накопления, распределения и ротации личного состава.
Военнослужащие группировки рассказали, что "Тюльпан" является одним из самых грозных и нелюбимых для противника средств поражения. Он способен гарантированно уничтожать заглубленные цели противника, не оставляя шансов остаться целыми ни живой силе, ни технической инфраструктуре, ни вооружению и военной технике.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО

"Молния" разит противника

Войска БПЛА успешно уничтожают цели на всей линии соприкосновения, сообщает МО.
Расчет БПЛА "Молния-2" группировки "Днепр" уничтожил укрытие с живой силой противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Дроноводы группировки "Север" обнаружили и поразили квадроцикл, прицеп с материальным имуществом и антенное устройство ВСУ.
Боевые операторы ударных дронов группировки "Центр" сорвали ротацию противника на Красноармейском направлении.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБПЛА самолетного типа "Молния-2"
БПЛА самолетного типа Молния-2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
БПЛА самолетного типа "Молния-2"

Кошмар наяву

Неприятности противнику доставляет и российская авиация. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности Южной группировки.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — сообщает МО.
И совсем грустная новость пришла для противника от пресс-службы "Ростеха". Российские войска пополнились крупной партией истребителей пятого поколения Су-57 в новом техническом облике.
"Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения", — говорится в релизе.
© Фото : РостехОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Ростех
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
Вероятно, вскоре об их боевых успехах мы услышим в сводках Минобороны России.
 
 
 
Версия 2023.1 Beta
