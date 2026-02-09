"Ростех" передал Минобороны партию Су-57 с новым комплексом вооружения

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские войска пополнились истребителями пятого поколения Су-57 в новом техническом облике, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения", — говорится в релизе.
Самолеты принял технический состав. Они прошли полный цикл заводских испытаний, а военные летчики протестировали их в различных режимах работы.
Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, авиазаводы четко и в срок выполняют задачи по поставкам техники в войска. Причем они не просто штампуют самолеты, а постоянно обновляют их с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий.
"Су-57 — грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее", — сказал Чемезов.
Су-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.
