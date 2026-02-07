https://ria.ru/20260207/ukraina-2072848779.html
Седьмая за ночь серия взрывов прогремела в городе Бурштын на западе Украины
В городе Бурштын на западе Украины почти всю ночь гремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.02.2026
В городе Бурштын Ивано-Франковской области прогремели взрывы