Седьмая за ночь серия взрывов прогремела в городе Бурштын на западе Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 07.02.2026 (обновлено: 09:22 07.02.2026)
Седьмая за ночь серия взрывов прогремела в городе Бурштын на западе Украины
Седьмая за ночь серия взрывов прогремела в городе Бурштын на западе Украины - РИА Новости, 07.02.2026
Седьмая за ночь серия взрывов прогремела в городе Бурштын на западе Украины
В городе Бурштын на западе Украины почти всю ночь гремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.02.2026
в мире
ивано-франковская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
винница
специальная военная операция на украине
ивано-франковская область
украина
винница
в мире, ивано-франковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, винница
В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Винница, Специальная военная операция на Украине
Седьмая за ночь серия взрывов прогремела в городе Бурштын на западе Украины

В городе Бурштын Ивано-Франковской области прогремели взрывы

© REUTERS / Sofiia GatilovaУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Sofiia Gatilova
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В городе Бурштын на западе Украины почти всю ночь гремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua".
«
"В Бурштыне Ивано-Франковской области уже седьмая серия взрывов", — говорится в его Telegram-канале.
"Мрачное настроение": в Киеве забили тревогу после удара ВС России
5 февраля, 00:48
В Виннице, Кировограде и Львовской области также были слышны взрывы. Ночью на всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
