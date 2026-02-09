Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом

ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. ПЗРК Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов уничтожены в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.