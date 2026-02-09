https://ria.ru/20260209/kiev-2073122764.html
Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом
Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом - РИА Новости, 09.02.2026
Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом
ПЗРК Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов уничтожены в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области, сообщил РИА РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:34:00+03:00
2026-02-09T09:34:00+03:00
2026-02-09T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
украина
сергей лебедев
безопасность
киевская область
украина
киевская область, украина, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом
Лебедев: ПЗРК Patriot и пункт подготовки пилотов уничтожены под Киевом