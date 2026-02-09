Рейтинг@Mail.ru
Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом - РИА Новости, 09.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 09.02.2026 (обновлено: 09:39 09.02.2026)
Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом
Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом
ПЗРК Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов уничтожены в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области, сообщил РИА РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
киевская область
украина
сергей лебедев
безопасность
киевская область
украина
киевская область, украина, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье рассказало об уничтожении ПЗРК Patriot и двух самолетов под Киевом

Лебедев: ПЗРК Patriot и пункт подготовки пилотов уничтожены под Киевом

ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. ПЗРК Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов уничтожены в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара. По предварительным данным, уничтожены как минимум два самолета, поражен пункт подготовки летного состава, выведена из строя минимум одна система ПВО Patriot", - сказал Лебедев.
Он добавил, что авиабаза в Василькове - это один из ключевых военных авиационных узлов в центральной части Украины, который используется для подготовки и переобучения пилотов, в том числе под западные самолеты, а также как аэродром "подскока" и рассредоточения авиации.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Пленный рассказал, как украинские военные уничтожают своих же товарищей
Вчера, 08:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьУкраинаСергей ЛебедевБезопасность
 
 
