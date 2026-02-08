ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Российские военные поразили аэродром в Полтавской области, где приземлился борт с оружием, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как рассказали местные жители, прогремело несколько взрывов, над аэродромом виднелся густой дым.

В ответ на атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.