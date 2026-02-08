Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 08.02.2026 (обновлено: 19:24 08.02.2026)
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области - РИА Новости, 08.02.2026
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области
Российские военные поразили аэродром в Полтавской области, где приземлился борт с оружием, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 08.02.2026
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области

ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, где находился борт с грузом для ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребители СУ-35С
Истребители СУ-35С - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Истребители СУ-35С. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Российские военные поразили аэродром в Полтавской области, где приземлился борт с оружием, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ", — сказал он.
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"На последнем издыхании": в США рассказали об обстановке в зоне СВО
7 февраля, 05:34
Как рассказали местные жители, прогремело несколько взрывов, над аэродромом виднелся густой дым.
Миргород — узловой объект тыловой авиационной инфраструктуры Центральной Украины. По данным Лебедева, аэродром используется как площадка для приема транспортной авиации, временного хранения оружия и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и беспилотников.
В ответ на атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
