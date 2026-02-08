ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Российские военные поразили аэродром в Полтавской области, где приземлился борт с оружием, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ", — сказал он.
Как рассказали местные жители, прогремело несколько взрывов, над аэродромом виднелся густой дым.
Миргород — узловой объект тыловой авиационной инфраструктуры Центральной Украины. По данным Лебедева, аэродром используется как площадка для приема транспортной авиации, временного хранения оружия и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и беспилотников.
В ответ на атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18