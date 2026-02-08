Тренер "Ньюкасла" после третьего кряду поражения заявил, что не справляется

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау после поражения в матче чемпионата Англии по футболу против "Брентфорда" заявил, что не справляется со своей работой.
В субботу "Ньюкасл" дома уступил "Брентфорду" со счетом 2:3 в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Хау, потерпев третье поражение подряд, занимает 12-е место в турнирной таблице.
07 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
24’ • Свен Ботман
79’ • Бруно Гимарайнш (П)
37’ • Витали Янельт
(Данго Уаттара)
45’ • Тьяго Родригес (П)
85’ • Данго Уаттара
"Очевидно, я сейчас не справляюсь со своей работой. Я злюсь на себя и виню себя, беру всю ответственность на свои плечи. Никого больше", - приводит слова Хау Sky Sports.
"Для меня это суровая реальность. Думаю, мне нужно хорошенько подумать о том, чтобы работать лучше, делать больше. Я должен брать на себя ответственность за все, что вы видите на поле. Я должен найти решения. Конечно, я также должен требовать того же от игроков", - добавил тренер.
Хау 48 лет, он возглавил "Ньюкасл" в 2021 году и выиграл с командой Кубок английской лиги. По итогам основного этапа Лиги чемпионов английский клуб занял 12-е место. Команда сыграет с азербайджанским "Карабахом" в матчах за выход в 1/8 финала.