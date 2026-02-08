Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Ньюкасла" после третьего кряду поражения заявил, что не справляется - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:33 08.02.2026 (обновлено: 09:50 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/futbol-2072970230.html
Тренер "Ньюкасла" после третьего кряду поражения заявил, что не справляется
Тренер "Ньюкасла" после третьего кряду поражения заявил, что не справляется - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Тренер "Ньюкасла" после третьего кряду поражения заявил, что не справляется
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау после поражения в матче чемпионата Англии по футболу против "Брентфорда" заявил, что не справляется со своей работой. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T09:33:00+03:00
2026-02-08T09:50:00+03:00
футбол
спорт
англия
эдди хау
английская премьер-лига (апл)
брентфорд
карабах
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847004025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dba846bb1606e2cf156f50099285425c.jpg
https://ria.ru/20260207/futbol-2072913741.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847004025_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aecb6ac554d7680154e2c732f63ee42b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, эдди хау, английская премьер-лига (апл), брентфорд, карабах, лига чемпионов уефа, ньюкасл юнайтед
Футбол, Спорт, Англия, Эдди Хау, Английская премьер-лига (АПЛ), Брентфорд, Карабах, Лига чемпионов УЕФА, Ньюкасл Юнайтед
Тренер "Ньюкасла" после третьего кряду поражения заявил, что не справляется

Тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что не справляется со своей работой

© пресс-служба клуба "Ньюкасл Юнайтед"Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Эдди Хау
Главный тренер Ньюкасл Юнайтед Эдди Хау - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© пресс-служба клуба "Ньюкасл Юнайтед"
Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Эдди Хау. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау после поражения в матче чемпионата Англии по футболу против "Брентфорда" заявил, что не справляется со своей работой.
В субботу "Ньюкасл" дома уступил "Брентфорду" со счетом 2:3 в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Хау, потерпев третье поражение подряд, занимает 12-е место в турнирной таблице.
Английская премьер-лига (АПЛ)
07 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ньюкасл
2 : 3
Брентфорд
24‎’‎ • Свен Ботман
(Бруно Гимарайнш)
79‎’‎ • Бруно Гимарайнш (П)
37‎’‎ • Витали Янельт
(Данго Уаттара)
45‎’‎ • Тьяго Родригес (П)
85‎’‎ • Данго Уаттара
(Матиас Йенсен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Очевидно, я сейчас не справляюсь со своей работой. Я злюсь на себя и виню себя, беру всю ответственность на свои плечи. Никого больше", - приводит слова Хау Sky Sports.
"Для меня это суровая реальность. Думаю, мне нужно хорошенько подумать о том, чтобы работать лучше, делать больше. Я должен брать на себя ответственность за все, что вы видите на поле. Я должен найти решения. Конечно, я также должен требовать того же от игроков", - добавил тренер.
Хау 48 лет, он возглавил "Ньюкасл" в 2021 году и выиграл с командой Кубок английской лиги. По итогам основного этапа Лиги чемпионов английский клуб занял 12-е место. Команда сыграет с азербайджанским "Карабахом" в матчах за выход в 1/8 финала.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и продлил победную серию в АПЛ
Вчера, 17:31
 
ФутболСпортАнглияЭдди ХауАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)БрентфордКарабахЛига чемпионов 2025-2026Ньюкасл Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    08.02 17:00
    Ницца
    Монако
  • Футбол
    08.02 19:30
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
  • Футбол
    08.02 19:30
    Бавария
    Хоффенхайм
  • Футбол
    08.02 20:30
    Атлетико Мадрид
    Бетис
  • Баскетбол
    08.02 20:30
    Бостон
    Нью-Йорк
  • Футбол
    08.02 22:45
    Ювентус
    Лацио
  • Футбол
    08.02 22:45
    ПСЖ
    Марсель
  • Футбол
    08.02 23:00
    Валенсия
    Реал Мадрид
  • Баскетбол
    08.02 23:00
    Миннесота
    Клипперс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала