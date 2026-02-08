Тренер "Ньюкасла" после третьего кряду поражения заявил, что не справляется

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау после поражения в матче чемпионата Англии по футболу против "Брентфорда" заявил, что не справляется со своей работой.

"Очевидно, я сейчас не справляюсь со своей работой. Я злюсь на себя и виню себя, беру всю ответственность на свои плечи. Никого больше", - приводит слова Хау Sky Sports.

"Для меня это суровая реальность. Думаю, мне нужно хорошенько подумать о том, чтобы работать лучше, делать больше. Я должен брать на себя ответственность за все, что вы видите на поле. Я должен найти решения. Конечно, я также должен требовать того же от игроков", - добавил тренер.