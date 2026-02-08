https://ria.ru/20260208/atletiko-2073078623.html
Мадридский "Атлетико" потерпел первое за два месяца поражение в Ла Лиге
Мадридский "Атлетико" уступил севильскому "Бетису" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Бетис" остановил победную серию "Атлетико" Мадрид в Ла Лиге