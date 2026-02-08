Рейтинг@Mail.ru
Мадридский "Атлетико" потерпел первое за два месяца поражение в Ла Лиге
Футбол
 
22:43 08.02.2026 (обновлено: 22:45 08.02.2026)
Мадридский "Атлетико" потерпел первое за два месяца поражение в Ла Лиге
Мадридский "Атлетико" потерпел первое за два месяца поражение в Ла Лиге
Мадридский "Атлетико" уступил севильскому "Бетису" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Мадридский "Атлетико" потерпел первое за два месяца поражение в Ла Лиге

"Бетис" остановил победную серию "Атлетико" Мадрид в Ла Лиге

© Соцсети "Бетиса"Футболисты "Бетиса"
Футболисты Бетиса - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Соцсети "Бетиса"
Футболисты "Бетиса". Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" уступил севильскому "Бетису" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Антони (28-я минута).
Чемпионат Испании по футболу
08 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Атлетико Мадрид
0 : 1
Бетис
28‎’‎ • Антони
(Абде Эззалзули)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Команда Диего Симеоне проиграла в чемпионате впервые с 6 декабря, тогда столичная команда уступила на выезде "Атлетику" из Бильбао со счетом 0:1. Также 5 февраля "Атлетико" со счетом 5:0 разгромил "Бетис" в четвертьфинале Кубка Испании.
"Атлетико" с 45 очками занимает третье место в таблице Ла Лиги, "Бетис" (38 очков) идет пятым.
В других матчах дня "Атлетик" победил дома "Леванте" (4:2), "Севилья" на своем поле сыграла вничью с "Жироной" (1:1).
Футболисты Атлетико - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Атлетико" разгромил "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании
6 февраля, 01:03
 
Футбол
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
