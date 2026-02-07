https://ria.ru/20260207/lids-2072826816.html
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии
"Лидс" на своем поле победил "Ноттингем Форест" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T01:42:00+03:00
2026-02-07T01:42:00+03:00
2026-02-07T01:42:00+03:00
футбол
спорт
джейден богл
ноа окафор
ноттингем форест
челси
вулверхэмптон
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113585/37/1135853722_0:0:2534:1426_1920x0_80_0_0_b530bd77054cf713c7297cbea5aef827.jpg
https://ria.ru/20260206/ronaldu-2072814556.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113585/37/1135853722_282:0:2534:1689_1920x0_80_0_0_574b8115dda3e08fa893521d9c6b7e9a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джейден богл, ноа окафор, ноттингем форест, челси, вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джейден Богл, Ноа Окафор, Ноттингем Форест, Челси, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии
"Лидс" победил "Ноттингем Форест" в матче АПЛ