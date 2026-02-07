Рейтинг@Mail.ru
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:42 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/lids-2072826816.html
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии
"Лидс" на своем поле победил "Ноттингем Форест" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T01:42:00+03:00
2026-02-07T01:42:00+03:00
футбол
спорт
джейден богл
ноа окафор
ноттингем форест
челси
вулверхэмптон
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113585/37/1135853722_0:0:2534:1426_1920x0_80_0_0_b530bd77054cf713c7297cbea5aef827.jpg
https://ria.ru/20260206/ronaldu-2072814556.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113585/37/1135853722_282:0:2534:1689_1920x0_80_0_0_574b8115dda3e08fa893521d9c6b7e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джейден богл, ноа окафор, ноттингем форест, челси, вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джейден Богл, Ноа Окафор, Ноттингем Форест, Челси, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Лидс" обыграл "Ноттингем Форест" в матче чемпионата Англии

"Лидс" победил "Ноттингем Форест" в матче АПЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол
Футбол - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Лидс" на своем поле победил "Ноттингем Форест" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лидсе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джейден Богл (26-я минута), Ноа Окафор (30) и Доминик Калверт-Льюин (49). У гостей отличился Лоренцо Лукка (86).
Английская премьер-лига (АПЛ)
06 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Лидс
3 : 1
Ноттингем Форрест
26‎’‎ • Джейден Богл
(Илия Груев)
30‎’‎ • Ноа Окафор
(Джеймс Джастин)
49‎’‎ • Доминик Кэлверт-Льюин
(Илия Груев)
86‎’‎ • Лоренцо Лукка
(Омари Хатчинсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лидс" идет на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков. "Ноттингем Форест" (26) прервал серию из четырех матчей без поражений и идет на 17-й позиции.
В следующем матче чемпионата "Лидс" 10 февраля на выезде сыграет против лондонского "Челси", "Ноттингем Форест" днем позднее примет "Вулверхэмптон".
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче
Вчера, 22:54
 
ФутболСпортДжейден БоглНоа ОкафорНоттингем ФорестЧелсиВулверхэмптонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала