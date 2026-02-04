Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эрдоган помог "Фенербахче" решить проблему с трансфером Канте
13:51 04.02.2026
СМИ: Эрдоган помог "Фенербахче" решить проблему с трансфером Канте
футбол
в мире
турция
саудовская аравия
англия
реджеп тайип эрдоган
аль-иттихад
международная федерация футбола (фифа)
турция
саудовская аравия
англия
в мире, турция, саудовская аравия, англия, реджеп тайип эрдоган, аль-иттихад, международная федерация футбола (фифа), кубок англии
Футбол, В мире, Турция, Саудовская Аравия, Англия, Реджеп Тайип Эрдоган, Аль-Иттихад, Международная федерация футбола (ФИФА), Кубок Англии
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Саудовскую Аравию помог футбольному клубу "Фенербахче" решить проблему с трансфером французского полузащитника Н'Голо Канте, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Во вторник "Фенербахче" сообщил, что не смог оформить трансфер Канте по причине ошибки в документах со стороны саудовского "Аль-Иттихада", из-за чего сделку не удалось закрыть в течение регистрационного периода. В связи с этим стамбульский клуб запросил продление трансферного окна и провел необходимые переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА). Сам "Аль-Иттихад" дал согласие на совершение сделки. Уже в среду клуб сообщил о реализации трансфера.
"Стало известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Саудовскую Аравию вмешался в ситуацию и помог решить вопрос с трансфером Н'Голо Канте. Президент "Фенербахче" Садеттин Саран, официально объявивший о трансфере в полночь, сегодня утром также выступил с заявлением, в котором поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в трансфер", - сообщило издание в среду.
Канте представлял "Аль-Иттихад" с 2023 года. До этого полузащитник выступал за французские "Булонь" и "Кан", а также английские "Лестер Сити" и "Челси", выиграв с командами по разу Английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе лондонцев он также стал обладателем Кубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
"Фенербахче" с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда также продолжает выступление в Лиге Европы, где в плей-офф сыграет против английского "Ноттингем Форест" в матчах за выход в 1/8 финала турнира.
Футбол В мире Турция Саудовская Аравия Англия Реджеп Тайип Эрдоган Аль-Иттихад Международная федерация футбола (ФИФА) Кубок Англии
 
