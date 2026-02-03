Рейтинг@Mail.ru
"Умолял придумать алиби": новые детали в деле об убийстве мальчика
14:18 03.02.2026 (обновлено: 14:31 03.02.2026)
"Умолял придумать алиби": новые детали в деле об убийстве мальчика
"Умолял придумать алиби": новые детали в деле об убийстве мальчика
Следственный комитет России по Ленинградской области подтвердил страшную находку: в водоеме в Ломоносовском районе обнаружено тело девятилетнего Паши... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Следственный комитет России по Ленинградской области подтвердил страшную находку: в водоеме в Ломоносовском районе обнаружено тело девятилетнего Паши Тифитулина, который пропал 30 января.
Ребенок ушел из дома в Петербурге около 14:00, и последний раз его видели на записях с камер видеонаблюдения. Кадры показывают, как мальчик садится в автомобиль у торгового комплекса на Таллинском шоссе. После этого он исчез. Теперь в деле поставлена точка, которая, впрочем, открывает еще более жуткие подробности.

"Ударил по голове, мальчик умер в машине"

По данным следствия и информации, опубликованной телеграм-каналом "База", картина произошедшего чудовищная.
Задержанный по подозрению в убийстве мужчина рассказал, что встретил Пашу на парковке у ТЦ, пригласил его в машину и предложил оказать интимные услуги за пять-десять тысяч рублей. Ребенок отказался и, по словам подозреваемого, начал его шантажировать. После этого подозреваемый ударил мальчика.
© Следком/MAXПодозреваемый в убийстве ребенка в Ленинградской области
Подозреваемый в убийстве ребенка в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Следком/MAX
Подозреваемый в убийстве ребенка в Ленинградской области
Затем вместе с телом ребенка в своей "Тойоте" он поехал домой. Для конспирации оставил в квартире мобильный телефон. А сам, взяв некоторые предметы, в том числе скотч, которым связал конечности Паши, отправился в Ленобласть, чтобы утопить тело.
Параллельно, что особенно цинично, мужчина активно следил за сообщениями в СМИ и соцсетях о пропаже ребенка. Поняв, что мальчика ищут сотни волонтеров, полицейских и спасателей, а его исчезновение вызвало огромный резонанс, попытался создать алиби.
Мужчина стал умолять свою сожительницу помочь. Мол, она должна была подтвердить, что подозреваемый якобы был с ней, а не с мальчиком, а потом уехал в соседнюю область.
Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге признал вину, следует из опубликованного Следственным комитетом России видео.
© Следком/MAXПодозреваемый в убийстве ребенка в Ленинградской области
Подозреваемый в убийстве ребенка в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Следком/MAX
Подозреваемый в убийстве ребенка в Ленинградской области

"Грубил и хамил"

Что известно о подозреваемом? Он приехал много лет назад на заработки в Петербург строителем. Сосед, живущий с ним на одной улице в поселке, в разговоре с 78.ru описывает его так:
"Никаких конфликтов, ничего такого нет. Нормальный тип, — рассказывает Евгений. — Никогда не замечал за ним странные вещи".
Однако продавец местного магазина, в который заходил подозреваемый, видит иную картину. По его словам, мужчина был груб: "Постоянно приходил к нам в магазин, брал блок сигарет и шоколадку. Бывало, хамил порой, мол, не те сигареты даем ему".
© Фото : соцсетиПодозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : соцсети
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Следователи обнаружили материалы порнографического содержания с несовершеннолетними на ноутбуке и в телефоне мужчины.
Как утверждает "Лайф", сожительница могла быть в курсе его увлечений. Сейчас она также дает показания следователям, в том числе и о его попытках выпросить алиби.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" второй части статьи 105 УК РФ — "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
 
 
 
