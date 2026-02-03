"Умолял придумать алиби": новые детали в деле об убийстве мальчика

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Следственный комитет России по Ленинградской области подтвердил страшную находку: в водоеме в Ломоносовском районе обнаружено тело девятилетнего Паши Тифитулина, который пропал 30 января.

Ребенок ушел из дома в Петербурге около 14:00, и последний раз его видели на записях с камер видеонаблюдения. Кадры показывают, как мальчик садится в автомобиль у торгового комплекса на Таллинском шоссе. После этого он исчез. Теперь в деле поставлена точка, которая, впрочем, открывает еще более жуткие подробности.

"Ударил по голове, мальчик умер в машине"

По данным следствия и информации, опубликованной телеграм-каналом " База ", картина произошедшего чудовищная.

Задержанный по подозрению в убийстве мужчина рассказал , что встретил Пашу на парковке у ТЦ, пригласил его в машину и предложил оказать интимные услуги за пять-десять тысяч рублей. Ребенок отказался и, по словам подозреваемого, начал его шантажировать. После этого подозреваемый ударил мальчика.

© Следком/MAX Подозреваемый в убийстве ребенка в Ленинградской области © Следком/MAX Подозреваемый в убийстве ребенка в Ленинградской области

Затем вместе с телом ребенка в своей "Тойоте" он поехал домой. Для конспирации оставил в квартире мобильный телефон. А сам, взяв некоторые предметы, в том числе скотч, которым связал конечности Паши, отправился в Ленобласть, чтобы утопить тело.

Параллельно, что особенно цинично, мужчина активно следил за сообщениями в СМИ и соцсетях о пропаже ребенка. Поняв, что мальчика ищут сотни волонтеров, полицейских и спасателей, а его исчезновение вызвало огромный резонанс, попытался создать алиби.

Мужчина стал умолять свою сожительницу помочь. Мол, она должна была подтвердить, что подозреваемый якобы был с ней, а не с мальчиком, а потом уехал в соседнюю область.

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге признал вину, следует из опубликованного Следственным комитетом России видео.

"Грубил и хамил"

Что известно о подозреваемом? Он приехал много лет назад на заработки в Петербург строителем. Сосед, живущий с ним на одной улице в поселке, в разговоре с 78.ru описывает его так:

"Никаких конфликтов, ничего такого нет. Нормальный тип, — рассказывает Евгений. — Никогда не замечал за ним странные вещи".

Однако продавец местного магазина, в который заходил подозреваемый, видит иную картину. По его словам, мужчина был груб: "Постоянно приходил к нам в магазин, брал блок сигарет и шоколадку. Бывало, хамил порой, мол, не те сигареты даем ему".

© Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге © Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге

Следователи обнаружили материалы порнографического содержания с несовершеннолетними на ноутбуке и в телефоне мужчины.

Как утверждает "Лайф", сожительница могла быть в курсе его увлечений. Сейчас она также дает показания следователям, в том числе и о его попытках выпросить алиби.