13:01 03.02.2026
Участница поисков мальчика в Петербурге рассказала, как нашли его тело
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Участница поисков мальчика в Петербурге рассказала, как нашли его тело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Тело пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика нашли в водоеме в районе деревни Большое Забродье в Ленинградской области после того, как заметили его рюкзак, рассказала РИА Новости одна из участниц поисков.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
"Сначала мы приехали на поиски как волонтеры от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Затем, когда поиски приостановились по вновь открывшимся обстоятельствам, дальше с местными жителями стали прочесывать водоемы и наткнулись (на тело – ред.) в деревне Большое Забродье (деревня в Оржицком сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти - ред.)", – сказала участница поисков.
По ее словам, сначала волонтеры увидели рюкзак и перчатки, а затем – тело ребенка, который лежал лицом вниз. Его извлекли с помощью водолазов МЧС РФ.
Собеседница агентства добавила также, что тело мальчика было извлечено из водоема примерно в 03.30 мск.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала