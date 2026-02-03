Участница поисков мальчика в Петербурге рассказала, как нашли его тело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Тело пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика нашли в водоеме в районе деревни Большое Забродье в Ленинградской области после того, как заметили его рюкзак, рассказала РИА Новости одна из участниц поисков.

"Сначала мы приехали на поиски как волонтеры от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Затем, когда поиски приостановились по вновь открывшимся обстоятельствам, дальше с местными жителями стали прочесывать водоемы и наткнулись (на тело – ред.) в деревне Большое Забродье (деревня в Оржицком сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти - ред.)", – сказала участница поисков.