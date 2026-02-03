Участница поисков мальчика в Петербурге рассказала, как нашли его тело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Тело пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика нашли в водоеме в районе деревни Большое Забродье в Ленинградской области после того, как заметили его рюкзак, рассказала РИА Новости одна из участниц поисков.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
"Сначала мы приехали на поиски как волонтеры от поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Затем, когда поиски приостановились по вновь открывшимся обстоятельствам, дальше с местными жителями стали прочесывать водоемы и наткнулись (на тело – ред.) в деревне Большое Забродье (деревня в Оржицком сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти - ред.)", – сказала участница поисков.
По ее словам, сначала волонтеры увидели рюкзак и перчатки, а затем – тело ребенка, который лежал лицом вниз. Его извлекли с помощью водолазов МЧС РФ.
Собеседница агентства добавила также, что тело мальчика было извлечено из водоема примерно в 03.30 мск.