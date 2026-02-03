https://ria.ru/20260203/vina-2071838642.html
СК подтвердило признание подозреваемым вины в убийстве мальчика
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину, следует из видео, опубликованного СК РФ в Max. РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
2026
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК подтвердило признание подозреваемым вины в убийстве мальчика
СК: подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину