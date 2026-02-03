Рейтинг@Mail.ru
СК подтвердило признание подозреваемым вины в убийстве мальчика - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:29 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/vina-2071838642.html
СК подтвердило признание подозреваемым вины в убийстве мальчика
СК подтвердило признание подозреваемым вины в убийстве мальчика - РИА Новости, 03.02.2026
СК подтвердило признание подозреваемым вины в убийстве мальчика
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину, следует из видео, опубликованного СК РФ в Max. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:29:00+03:00
2026-02-03T05:29:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_b1057b4a822fcd0ecac3cfb9dcf46f5a.jpg
https://ria.ru/20260203/vodoem-2071837114.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b09c07a7415bb5c95eafc539eb2debab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК подтвердило признание подозреваемым вины в убийстве мальчика

СК: подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину, следует из видео, опубликованного СК РФ в Max.
На видео можно увидеть работу криминалистов с автомобилем, а также кадры допроса подозреваемого.
Отвечая на вопрос сотрудника СК о признании вины, задержанный отвечает: "Да, признаю".
Допрос подозреваемого в убийстве мальчика в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Тело пропавшего мальчика нашли в водоеме в Ленинградской области
Вчера, 05:10
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала