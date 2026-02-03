Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области, откуда достали тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина

Мальчик, тело которого нашли в Ленинградской области, не ходил в школу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Девятилетний мальчик из Санкт-Петербурга, тело которого нашли в Ленинградской области, не посещал школу, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

"Ребенок был зачислен в школу №391, в первый класс, не посещал занятия, так как была не полностью пройдена ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что всего в семье семеро детей. Все старшие дети посещают школу.

"Семья проживает в трехкомнатной квартире. Доход - до 100 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.