Мальчик, тело которого нашли в Ленинградской области, не ходил в школу
10:54 03.02.2026
Мальчик, тело которого нашли в Ленинградской области, не ходил в школу
Мальчик, тело которого нашли в Ленинградской области, не ходил в школу
Девятилетний мальчик из Санкт-Петербурга, тело которого нашли в Ленинградской области, не посещал школу, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
ленинградская область
красносельский район
Мальчик, тело которого нашли в Ленинградской области, не ходил в школу

РИА Новости: найденный мертвым 9-летний мальчик из Петербурга не ходил в школу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Девятилетний мальчик из Санкт-Петербурга, тело которого нашли в Ленинградской области, не посещал школу, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"Ребенок был зачислен в школу №391, в первый класс, не посещал занятия, так как была не полностью пройдена ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия)", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что всего в семье семеро детей. Все старшие дети посещают школу.
"Семья проживает в трехкомнатной квартире. Доход - до 100 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело убитого мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Прокуратура Петербурга контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу.
