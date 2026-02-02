Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал один из мотивов убийства ребенка в Петербурге
23:17 02.02.2026 (обновлено: 00:00 03.02.2026)
Источник назвал один из мотивов убийства ребенка в Петербурге
Источник назвал один из мотивов убийства ребенка в Петербурге
Одним из мотивов убийства девятилетнего мальчика в Петербурге могла стать педофилия, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 03.02.2026
санкт-петербург
происшествия
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
красносельский район
санкт-петербург, происшествия, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Происшествия, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник назвал один из мотивов убийства ребенка в Петербурге

РИА Новости: мотивом убийства мальчика в Петербурге могла стать педофилия

© Фото : соцсетиПодозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : соцсети
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Одним из мотивов убийства девятилетнего мальчика в Петербурге могла стать педофилия, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"У задержанного мужчины, который признался в убийстве мальчика, на компьютере и в телефоне обнаружены порнографические материалы с участием детей. Одним из мотивов убийства могла стать педофилия", - сказал собеседник агентства.
Ранее в понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания
Санкт-ПетербургПроисшествияКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
