Источник назвал один из мотивов убийства ребенка в Петербурге
Одним из мотивов убийства девятилетнего мальчика в Петербурге могла стать педофилия, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 03.02.2026
