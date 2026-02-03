Рейтинг@Mail.ru
"Фенербахче" не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документах
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:27 03.02.2026 (обновлено: 16:46 03.02.2026)
"Фенербахче" не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документах
"Фенербахче" не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документах - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Фенербахче" не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документах
Турецкий "Фенербахче" не смог приобрести чемпиона мира по футболу Н'Голо Канте из-за ошибки в документах со стороны саудовского "Аль-Иттихада", сообщается на... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Фенербахче" не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документах

"Фенербахче" не смог приобрести Канте из-за ошибки со стороны "Аль-Иттихада"

Н'Голо Канте
Н'Голо Канте. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турецкий "Фенербахче" не смог приобрести чемпиона мира по футболу Н'Голо Канте из-за ошибки в документах со стороны саудовского "Аль-Иттихада", сообщается на странице стамбульского клуба в соцсети Х.
Как ранее сообщали СМИ, "Фенербахче" планировал подписать полузащитника "Аль-Иттихада" Канте в обмен на нападающего Юссуфа Эн-Несири.
"Фенерабахче" отмечает, что корректно и вовремя заполнил все документы со своей стороны, но из-за некорректного ввода соответствующей информации в систему представителями "Аль-Иттихада", сделки не получилось закрыть в течение регистрационного периода.
Турецкая сторона также заявляет, что запросила продление срока для проведения трансферов и провела необходимые переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА), предприняв все шаги для решения проблемы. "Фенербахче" подчеркивает, что сделки не были завершены, а "Аль-Иттихад" не предоставил каких-либо объяснений.
Канте 34 года, он представляет "Аль-Иттихад" с 2023 года. До этого полузащитник выступал за французские "Булонь" и "Кан", а также английские "Лестер" и "Челси", выиграв с командами по разу Английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе лондонцев он также стал победителем Кубка Англии, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В 2018 году Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
