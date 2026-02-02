https://ria.ru/20260202/larsen-2071814110.html
"Кристал Пэлас" еще раз побил свой трансферный рекорд
"Кристал Пэлас" еще раз побил свой трансферный рекорд - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Кристал Пэлас" еще раз побил свой трансферный рекорд
"Кристал Пэлас" на своем сайте объявил о покупке норвежского нападающего Йоргена Ларсена у "Вулверхэмптона" за рекордную сумму в истории футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T22:33:00+03:00
2026-02-02T22:33:00+03:00
2026-02-02T22:33:00+03:00
футбол
спорт
кристал пэлас
вулверхэмптон
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071813936_0:44:3192:1840_1920x0_80_0_0_e2994ddde07c8c62982143f8b5935f85.jpg
https://ria.ru/20260202/lukman-2071810949.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071813936_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9c786f29c6fe1103fe9713f8470e4c4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кристал пэлас, вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Кристал Пэлас, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Кристал Пэлас" еще раз побил свой трансферный рекорд
"Кристал Пэлас" купил футболиста Ларсена за рекордную для клуба сумму