22:33 02.02.2026
"Кристал Пэлас" еще раз побил свой трансферный рекорд
"Кристал Пэлас" еще раз побил свой трансферный рекорд
спорт, кристал пэлас, вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Кристал Пэлас, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Кристал Пэлас" еще раз побил свой трансферный рекорд

"Кристал Пэлас" купил футболиста Ларсена за рекордную для клуба сумму

Йорген Ларсен
Йорген Ларсен
© Соцсети "Вулверхэмптона"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Кристал Пэлас" на своем сайте объявил о покупке норвежского нападающего Йоргена Ларсена у "Вулверхэмптона" за рекордную сумму в истории футбольного клуба.
25-летний игрок сборной Норвегии подписал контракт с клубом из Лондона на четыре с половиной года. Он будет выступать за команду под 22-м номером.
Трансфер стал рекордным для "Кристал Пэлас". По информации Sky Sports, лондонский клуб заплатил за переход норвежца 55,6 миллиона евро. Предыдущий рекорд был установлен 2 января, когда "Кристал Пэлас" приобрел футболиста сборной Уэльса Бреннана Джонсона у "Тоттенхэма" за 40 млн евро.
Ларсен перешел в "Вулверхэмптон" на правах аренды летом 2024 года, после чего клуб выкупил игрока. Всего за "волков" норвежец сыграл 64 матча и забил 20 голов. Также в активе форварда 24 матча и четыре гола в составе сборной Норвегии.
Адемола Лукман - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты"
Вчера, 22:08
 
Футбол Спорт Кристал Пэлас Вулверхэмптон АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
