Волейболисты "Зенита" победили "Белогорье" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Волейбол
 
20:49 31.01.2026
Волейболисты "Зенита" победили "Белогорье" в матче чемпионата России
Волейболисты "Зенита" победили "Белогорье" в матче чемпионата России
Казанский "Зенит" одержал победу над белгородским "Белогорьем" в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
волейбол
спорт
россия
казань
кемерово
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
белогорье (белгород)
красноярск
спорт, россия, казань, кемерово, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин), белогорье (белгород), красноярск
Волейбол, Спорт, Россия, Казань, Кемерово, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин), Белогорье (Белгород), Красноярск
Волейболисты "Зенита" победили "Белогорье" в матче чемпионата России

Казанский "Зенит" одержал победу над "Белогорьем" в матче 22-го тура ЧР

© Фото : Официальный сайт волейбольного клуба "Зенит" (Казань)Волейболисты казанского "Зенита"
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Официальный сайт волейбольного клуба "Зенит" (Казань)
Волейболисты казанского "Зенита". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над белгородским "Белогорьем" в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Казани завершилась победой "Зенита" со счетом 3-1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).
"Зенит" выиграл 14-ю встречу подряд в чемпионате России и продолжает лидировать в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 21 победу при одном поражении. "Белогорье" (14-8) проиграло третий матч подряд и располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Зенит" 4 февраля на выезде сыграет против кемеровского "Кузбасса", "Белогорье" двумя днями позднее примет "Оренбург".
Результаты других матчей дня:
"Кузбасс" (Кемерово) - "Енисей" (Красноярск) - 3-1 (23:25, 25:23, 28:26, 25:20);
"Факел Ямал" (Новый Уренгой) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-2 (23:25, 25:21, 25:17, 19:25, 15:13);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Локомотив" (Новосибирск) - 3-2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9).
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России
28 января, 22:03
 
ВолейболСпортРоссияКазаньКемеровоСуперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)Белогорье (Белгород)Красноярск
 
