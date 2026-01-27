Рейтинг@Mail.ru
15:38 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/dolina-2070369600.html
Что будет дальше с Ларисой Долиной
Ларисе Долиной не понаслышке известно, что происходит, когда привычный успех сталкивается с холодной волной общественного неодобрения. Ее многолетняя репутация... РИА Новости, 27.01.2026
Что будет дальше с Ларисой Долиной

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Концерт "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе
Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Концерт "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Константин Белов. Ларисе Долиной не понаслышке известно, что происходит, когда привычный успех сталкивается с холодной волной общественного неодобрения. Ее многолетняя репутация столкнулась с самым серьезным вызовом за более чем 40-летнюю карьеру.
Итог оказался предсказуемым.

Кризис спроса – что сейчас с певицей?

Тревожные сигналы для концертов стали поступать еще в начале года. Вместо аншлагов организаторы получили пугающе низкий спрос. Например, гастрольный тур Долиной, который должен был стартовать 8 марта в Обнинске, столкнулся с проблемами на самом старте: в местном зале на 700 мест было продано лишь 66 билетов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
Аналогичная картина наблюдалась в Брянске, где из 800 возможных зрителей билеты приобрели не более 70 человек. Организатор Виталий Чудаков, комментируя ситуацию, ссылался на отсутствие должной рекламы. Очевидно на фоне разразившегося скандала с квартирой в Хамовниках одно — история сработала совсем не в пользу певицы.
В результате концерты стали отменять или переносить на неопределенные сроки. Концерт народной артистки, запланированный на 6 марта в Московском международном Доме музыки, был отменен. Анонс мероприятия бесследно исчез из афиши. В учреждении сообщили РИА Новости:
"Шестого марта у нас стоит концерт Пелагеи и Петра Дранги. Концерт Долиной был запланирован, теперь — другой концерт".
© Фото : Nevermind2
Московский международный Дом музыки
Московский международный Дом музыки
© Фото : Nevermind2
Московский международный Дом музыки
Не менее показательной стала ситуация с юбилейным концертом в Санкт-Петербурге. Концерт в БКЗ "Октябрьский", приуроченный к 70-летию певицы и первоначально назначенный на 25 февраля 2026 года, был перенесен почти на девять месяцев вперед — на 15 ноября 2026-го. На сайте зала появилось лаконичное сообщение:
"Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".
Тем не менее, в январе 2026 года в эфир вышла запись церемонии "Золотой граммофон", где Долина, в компании Алсу и Николая Баскова, получила награду за песню "Я буду любить тебя".
Кроме того, она продолжает участвовать во всех важных телевизионных съемках — сборных, юбилейных, праздничных концертах, включая традиционные эфиры к 8 Марта с главными звездами эстрады.

Что дальше

В афише Театре на Таганк значатся спектакль "Фигаро" и мюзикл "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", в которых задействована певица. В зависимости от графика она выходит на сцену в среднем два-четыре раза в месяц.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Театра на Таганке
Здание Театра на Таганке
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Театра на Таганке
До скандала основу заработка артистки, как и у многих звезд эстрады, составляли концерты. Причем не только кассовые, но и частные — корпоративы, закрытые мероприятия. Гонорар за такое выступление, по данным СМИ, мог стартовать от двух миллионов рублей.
Сейчас в этом сегменте тоже наступило затишье. Представители бизнеса, заказывающие артистов для своих мероприятий, особенно чувствительны к репутационным рискам. Возможно, приглашение персоны, которая может вызвать неоднозначную реакцию у гостей или в прессе, стало для них нежелательным.
 
 
 
