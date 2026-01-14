Рейтинг@Mail.ru
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь
Культура
Культура
 
13:45 14.01.2026 (обновлено: 13:52 14.01.2026)
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь - РИА Новости, 14.01.2026
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь
Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября 2026 года, сообщает... РИА Новости, 14.01.2026
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь

Концерт Ларисы Долиной в Петербурге перенесли на 15 ноября

Лариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября 2026 года, сообщает концертный зал.
"Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщается на сайте БКЗ "Октябрьский".
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Производство в отношении Долиной появилось в базе ФССП
04:01
04:11
В афише концертного зала говорится, что юбилейный концерт Долиной планировался 25 февраля 2026 года. Концерт приурочен к 70-летию певицы.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой, при этом так и не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала РИА Новости, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя нет таких полномочий.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Намеренно затягивает сроки": Долиной грозит принудительное выселение
Вчера, 17:43
Вчера, 17:43
 
Культура Россия Санкт-Петербург ОАЭ Лариса Долина Московский городской суд
 
 
