Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь

"Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщается на сайте БКЗ "Октябрьский".

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.