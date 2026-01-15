Рейтинг@Mail.ru
Путин примет верительные грамоты у 34 иностранных послов - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/putin-2067938365.html
Путин примет верительные грамоты у 34 иностранных послов
Путин примет верительные грамоты у 34 иностранных послов - РИА Новости, 15.01.2026
Путин примет верительные грамоты у 34 иностранных послов
Президент России Владимир Путин в четверг примет верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, в числе которых представители ряда... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T00:06:00+03:00
2026-01-15T00:06:00+03:00
в мире
россия
москва
афганистан
владимир путин
ли сок пэ
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981967590_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_c2d03374f3cded02b976c5bd7e511609.jpg
https://ria.ru/20250916/lavrov-2042183829.html
https://ria.ru/20251213/evrosoyuz-2061795204.html
https://ria.ru/20250822/putin-2037078994.html
https://ria.ru/20260114/putin-2067832089.html
https://ria.ru/20251218/kreml-2063028544.html
россия
москва
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981967590_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_9585da538b0047f9e9734a79cf4802cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, афганистан, владимир путин, ли сок пэ, дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Афганистан, Владимир Путин, Ли Сок Пэ, Дмитрий Песков
Путин примет верительные грамоты у 34 иностранных послов

Путин примет верительные грамоты у 34 послов, в том числе из Франции и Норвегии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, в числе которых представители ряда недружественных стран, а также Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других.
Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса Интервидение. 16 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Россия отходит от термина "недружественные страны", заявил Лавров
16 сентября 2025, 11:36

Недружественные страны

В Кремль для вручения верительных грамот прибудут представители 11 недружественных государств. Во время прошлой церемонии вручения верительных грамот, комментируя присутствие в Кремле послов из недружественных РФ стран, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не прерывает дипломатические отношения даже с такими странами, отмечая, что в этом заключается ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс. Путин также во время своих публичных выступлений заявлял, что у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах. Кроме того, он подчеркивал, что Москва никогда "не вставляет палок в колеса", сотрудничая с другими.
Среди тех, кто завтра вручит верительные грамоты своих государств, будет посол Франции Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, который прибыл в Россию в апреле 2025 года. По приезде в Москву посол дал интервью, которое раскритиковал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, тот умолчал о ведущей роли Парижа в направлении Украины и её народа к катастрофе. Кроме того, на Смоленской площади указывали на несоответствие с официальной риторикой Парижа высказываний де Ривьера, который в беседе с журналистами назвал приоритетом двигаться в сторону мирного договора с Киевом.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
13 декабря 2025, 06:28
В Кремль прибудет также Ли Сок Пэ, который был повторно назначен послом Южной Кореи в России. Он был главой посольства республики в Москве с мая 2019 года по август 2022 года. Сок Пэ также занимал различные посты в посольствах Южной Кореи в России и Казахстане, работал генеральным консулом в Санкт-Петербурге.
Верительные грамоты президенту России завтра вручат и шведский дипломат Анна Кристина Тересе Юханнессон, а также норвежский - Хейди Олуфсен, которые в свое время тоже работали в генконсульствах своих стран в Санкт-Петербурге.
Кроме того, ожидается, что в церемонии примут участие послы Чехии, Португалии и Италии Даниэл Коштовал, Сара Феронья Мартинш и Стефано Бельтраме, а также дипломаты Словакии и Словении - Петер Припутен и Аленка Сухадолник, Австрии - Герхард Зайллер и посол Швейцарии Юрг Стефан Бурри.

Большая Африка

Представительная группа дипломатов будет вручать верительные грамоты от африканских государств. Путин ранее отмечал, что африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике. Кроме того, он подчеркивал, что Россия придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами.
В Кремле на церемонии вручения верительных грамот завтра ожидаются послы Египта Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед и Алжира - Туфик Джуама, дипломаты стран Западной Африки: Сенегала - Стефан Сильвен Самбу, Ганы - Кома Стеем Джеху-Аппьях, Мавритании - Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша. В Кремль также прибудут послы Сомали Мохамед Абукар Зубеир, Габона - Состен Ндемби, Руанды - Джозеф Нзабамвита и Намибии - Моника Ндилявике Нашанди.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин заявил, что у России нет недружественных стран
22 августа 2025, 22:08

Разная Азия и Латинская Америка

На церемонии вручения верительных грамот также ожидается первый после прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году афганский посол Гулл Хассан Хассан. Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан летом прошлого года. Комментируя это решение, в декабре Путин отмечал, что власти Афганистана предпринимают активные шаги по сокращению наркоугрзы с территории страны, и добавлял, что они также многое делают для борьбы с терроризмом.
Также верительные грамоты Путину вручат посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи, который прибыл в Россию в конце октября, а также дипломаты четырех ближневосточных стран: Саудовской Аравии - Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан, Израиля - Одед Йосеф, Ливана - Башир Салех Аззам и Ирака - Абдул-Карим Хашим Мустафа.
В Кремль прибудут также представители трех государств Южной Азии: Бангладеша - Назрул Ислам, Шри-Ланки - Шобини Каушала Гунасекера, Мальдивской Республики - Абдул Латиф Абдул Рахим.
Кроме того, Путин примет верительные грамоты у послов ряда стран Латинской Америки: Кубы - Энрике Орта Гонсалеса, Бразилии - Сержио Родригес Дос Сантоса, Колумбии - Хорхе Игнасио Сорро Санчеса, Перу - Мануэля Аугусто де Коссио Клювера, Уругвая - Марии Дель Росарио Портель Касановы.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Путин примет верительные грамоты от послов впервые с 2024 года
Вчера, 15:16

Церемонии в Кремле

Путин впервые за более чем год примет верительные грамоты от зарубежных послов. Предыдущая церемония состоялась 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послов, в том числе недружественных государств. Таким образом, между церемониями прошло 436 дней.
В 2025 году вручение верительных грамот в Кремле не проводилось, хотя ранее церемонии организовывались каждый год, чаще - дважды в год. Так, две церемонии вручения грамот состоялось в 2023, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015 годах. Рекордсменом последних лет остается 2014 год, когда в Кремле прошло три церемонии с вновь прибывшими послами: в январе, июне и ноябре.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Кремль считает необходимым давать СМИ недружественных стран видеть Путина
18 декабря 2025, 18:42
 
В миреРоссияМоскваАфганистанВладимир ПутинЛи Сок ПэДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала