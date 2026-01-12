"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу и стала победителем турнира, который прошел в Саудовской Аравии.

"Барселона" завоевала Суперкубок Испании в 16-й раз в истории, обновив рекорд турнира. На счету "Реала" 13 побед.