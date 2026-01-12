https://ria.ru/20260112/barsa-2067284520.html
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании
"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу и стала победителем турнира, который прошел в Саудовской Аравии. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
