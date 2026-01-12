Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании
Футбол
 
00:05 12.01.2026
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании
"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу и стала победителем турнира, который прошел в Саудовской Аравии. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
спорт, роберт левандовский, винисиус жуниор, барселона, реал мадрид, суперкубок испании
Футбол, Спорт, Роберт Левандовский, Винисиус Жуниор, Барселона, Реал Мадрид, Суперкубок Испании
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании

"Барселона" обыграла "Реал" и завоевала Суперкубок Испании по футболу

© Getty Images / AnadoluФутболисты "Барселоны"
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / Anadolu
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу и стала победителем турнира, который прошел в Саудовской Аравии.
"Эль-Класико" прошло в воскресенье в саудовской Джидде и завершилось со счетом 3:2 в пользу "сине-гранатовых". У "Барселоны" дубль оформил Рафинья (36-я и 73-я минуты), еще один мяч забил Роберт Левандовский (45+4). В составе "Реала" отличились Винисиус Жуниор (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6).
Super Cup
11 января 2026 • начало в 22:00
Завершен
Барселона
3 : 2
Реал Мадрид
36‎’‎ • Рафинья
(Фермин Лопес)
45‎’‎ • Роберт Левандовский
(Педри)
73‎’‎ • Рафинья
(Дани Ольмо)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Gonzalo Garcia)
45‎’‎ • Gonzalo Garcia
Календарь Турнирная таблица История встреч
В компенсированное время с поля был удален капитан "Барселоны" Френки де Йонг.
Суперкубок в седьмой раз прошел в формате "Финала четырех". Ранее в полуфиналах "Барселона" (чемпион и обладатель Кубка Испании) разгромила "Атлетик" (четвертое место в Ла Лиге) со счетом 5:0, "Реал" (вице-чемпион, финалист Кубка Испании) победил "Атлетико" (третье место в Ла Лиге) - 2:1.
"Барселона" завоевала Суперкубок Испании в 16-й раз в истории, обновив рекорд турнира. На счету "Реала" 13 побед.
ФутболСпортРоберт ЛевандовскийВинисиус ЖуниорБарселонаРеал МадридСуперкубок Испании
 
