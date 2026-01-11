Рейтинг@Mail.ru
Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог "Бостону" разгромить "Рейнджерс" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:14 11.01.2026 (обновлено: 00:27 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/nkhl-2067180276.html
Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог "Бостону" разгромить "Рейнджерс"
Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог "Бостону" разгромить "Рейнджерс" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог "Бостону" разгромить "Рейнджерс"
"Бостон Брюинз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T00:14:00+03:00
2026-01-11T00:27:00+03:00
хоккей
спорт
бостон
павел заха
чарли макэвой
джей ти миллер
бостон брюинз
нью-йорк рейнджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067181000_0:102:1200:777_1920x0_80_0_0_edab418844471e970021a55bc47a8fde.jpg
https://ria.ru/20260110/ovechkin-2067089873.html
бостон
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067181000_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_cb0afc3011c0057d5f43afc9dfe98d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бостон, павел заха, чарли макэвой, джей ти миллер, бостон брюинз, нью-йорк рейнджерс
Хоккей, Спорт, Бостон, Павел Заха, Чарли Макэвой, Джей Ти Миллер, Бостон Брюинз, Нью-Йорк Рейнджерс
Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог "Бостону" разгромить "Рейнджерс"

"Бостон" со счетом 10:2 обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Соцсети Национальной хоккейной лиги (НХЛ)Российский нападающий "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов
Российский нападающий Бостон Брюинз Марат Хуснутдинов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Соцсети Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Бостон Брюинз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 10:2 (3:1, 4:1, 3:0) в пользу хозяев. В составе победителей покером отметился российский нападающий Марат Хуснутдинов (3, 27, 44 и 59-я минуты), хет-трик оформил Павел Заха (8, 20, 32), дубль у Фрейзера Минтена (23, 52), шайбу также забросил Чарли Макэвой (36). У "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (2) и Джей Ти Миллер (35).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
Бостон
10 : 2
Рейнджерс
02:31 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Хенри Йокихарью)
07:16 • Павел Заха
(Чарли Макэвой)
19:27 • Павел Заха
(Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк)
22:12 • Фрейзер Минтен
(Виктор Арвидссон, Алекс Стивз)
26:41 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
31:26 • Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
35:47 • Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк, Йонатан Аспирот)
43:51 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
51:26 • Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
58:31 • Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
01:24 • Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Мэттью Робертсон)
34:04 • Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винсент Трочек)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хуснутдинов оформил первый покер в карьере в НХЛ. Также на его счету одна передача. Всего россиянин набрал 20 очков (9 голов + 11 передач) за 40 матчей.
Канадский вратарь "Рейнджерс" Спенсер Мартин, покинувший ЦСКА в ноябре, впервые вышел на лед после ухода из московского клуба, он занял место в воротах по ходу второго периода. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин пропустил встречу из-за повреждения. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился передачей, он продлил результативную серию до шести матчей.
Форвард "Бостона" Давид Пастрняк отдал шесть результативных передач, повторив клубный рекорд по данному показателю, который ранее установили Кен Ходж и Бобби Орр.
"Бостон", набрав 50 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Рейнджерс" с 46 баллами занимает седьмую строчку в Столичном дивизионе. Команда проиграла третий матч подряд в НХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ
Вчера, 09:45
 
ХоккейСпортБостонПавел ЗахаЧарли МакэвойДжей Ти МиллерБостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала