Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог "Бостону" разгромить "Рейнджерс"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Бостон Брюинз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Бостон", набрав 50 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Рейнджерс" с 46 баллами занимает седьмую строчку в Столичном дивизионе. Команда проиграла третий матч подряд в НХЛ.