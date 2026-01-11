Первый покер Хуснутдинова в НХЛ помог "Бостону" разгромить "Рейнджерс"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Бостон Брюинз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 10:2 (3:1, 4:1, 3:0) в пользу хозяев. В составе победителей покером отметился российский нападающий Марат Хуснутдинов (3, 27, 44 и 59-я минуты), хет-трик оформил Павел Заха (8, 20, 32), дубль у Фрейзера Минтена (23, 52), шайбу также забросил Чарли Макэвой (36). У "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (2) и Джей Ти Миллер (35).
10 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
02:31 • Марат Хуснутдинов
07:16 • Павел Заха
19:27 • Павел Заха
22:12 • Фрейзер Минтен
(Виктор Арвидссон, Алекс Стивз)
26:41 • Марат Хуснутдинов
31:26 • Павел Заха
35:47 • Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк, Йонатан Аспирот)
43:51 • Марат Хуснутдинов
51:26 • Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
58:31 • Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
01:24 • Мика Зибанежад
34:04 • Джей Ти Миллер
Хуснутдинов оформил первый покер в карьере в НХЛ. Также на его счету одна передача. Всего россиянин набрал 20 очков (9 голов + 11 передач) за 40 матчей.
Канадский вратарь "Рейнджерс" Спенсер Мартин, покинувший ЦСКА в ноябре, впервые вышел на лед после ухода из московского клуба, он занял место в воротах по ходу второго периода. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин пропустил встречу из-за повреждения. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился передачей, он продлил результативную серию до шести матчей.
Форвард "Бостона" Давид Пастрняк отдал шесть результативных передач, повторив клубный рекорд по данному показателю, который ранее установили Кен Ходж и Бобби Орр.
"Бостон", набрав 50 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Рейнджерс" с 46 баллами занимает седьмую строчку в Столичном дивизионе. Команда проиграла третий матч подряд в НХЛ.
