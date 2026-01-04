Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:24 04.01.2026 (обновлено: 17:51 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/apl-2066369532.html
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T17:24:00+03:00
2026-01-04T17:51:00+03:00
футбол
спорт
матеус кунья
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043112853_0:150:681:533_1920x0_80_0_0_4ad61817b70bdb19ec39d7f124202206.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043112853_0:86:681:596_1920x0_80_0_0_d86ffa9f7de53a7e912fadc5bac4fed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матеус кунья, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Матеус Кунья, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом"

Гол Куньи спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Лидсом"

© Соцсети "Манчестер Юнайтед"Рубен Аморим
Рубен Аморим - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Соцсети "Манчестер Юнайтед"
Рубен Аморим. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лидсе, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Брендона Эронсона (62-я минута) гости ответили точным ударом Матеуса Куньи (65).
"Манчестер Юнайтед" с 31 очком идет на пятом месте в турнирной таблице, "Лидс" (22) располагается на 16-й позиции.
Английская премьер-лига (АПЛ)
04 января 2026 • начало в 15:30
Завершен
Лидс
1 : 1
Манчестер Юнайтед
62‎’‎ • Бренден Ааронсон
(Паскаль Стрейк)
65‎’‎ • Матеус Кунья
(Джошуа Зиркзе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортМатеус КуньяМанчестер ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала