"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T17:24:00+03:00
2026-01-04T17:24:00+03:00
2026-01-04T17:51:00+03:00
Гол Куньи спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Лидсом"