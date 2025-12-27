Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дебютному голу Вирца - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:05 27.12.2025 (обновлено: 07:24 28.12.2025)
https://ria.ru/20251227/apl-2065092036.html
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дебютному голу Вирца
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дебютному голу Вирца - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дебютному голу Вирца
"Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-27T20:05:00+03:00
2025-12-28T07:24:00+03:00
футбол
спорт
райан гравенберх
флориан вирц
диогу жота
вулверхэмптон
ливерпуль
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065092277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9d72afd24442c8accf756481eb110bb.jpg
https://ria.ru/20251227/salakh-2065007260.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065092277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a90520ceac7b09248e8a48fabd945f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, райан гравенберх, флориан вирц, диогу жота, вулверхэмптон, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Райан Гравенберх, Флориан Вирц, Диогу Жота, Вулверхэмптон, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дебютному голу Вирца

Виртц помог "Ливерпулю" обыграть "Вулверхэмптон", забив первый гол за команду

© Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMAФлориан Виртц
Флориан Виртц - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA
Флориан Виртц
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Райан Гравенберх (41-я минута) и Флориан Вирц (42). У "Вулверхэмптона" на свой счет отличился Уго Буэно (51).
Английская премьер-лига (АПЛ)
27 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Ливерпуль
2 : 1
Вулверхэмптон
41‎’‎ • Райан Гравенберх
(Жереми Фримпонг)
42‎’‎ • Флориан Вирц
(Уго Экитике)
51‎’‎ • Сантьяго Буэно
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для Вирца, который был куплен летом у леверкузенского "Байера" за 125 миллионов евро, этот гол стал первым в "Ливерпуле". Немец отличился в своем 23-м официальном матче за английский клуб.
Встреча была посвящена памяти португальского футболиста Диогу Жоты, который выступал за "Вулверхэмптон" с 2017 по 2020 год, после чего перешел в "Ливерпуль", цвета которого защищал вплоть до своей гибели 3 июля 2025 года. Сыновья погибшего полузащитника Динис и Дуарте вывели футболистов обеих команд на поле.
"Ливерпуль", набрав 32 очка, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Вулверхэмптон" (2), потерпевший в чемпионате страны 11-е поражение подряд, занимает последнее, 20-е место.
В следующем туре "Вулверхэмптон" в гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед" 30 декабря, а "Ливерпуль" примет "Лидс" 1 января.

Результаты других матчей:

Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Агент Салаха рассказал, где игрок может продолжить карьеру
Вчера, 01:59
 
ФутболСпортРайан ГравенберхФлориан ВирцДиогу ЖотаВулверхэмптонЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала