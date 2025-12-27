"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дебютному голу Вирца

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Райан Гравенберх (41-я минута) и Флориан Вирц (42). У "Вулверхэмптона" на свой счет отличился Уго Буэно (51).
27 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
41’ • Райан Гравенберх
(Жереми Фримпонг)
42’ • Флориан Вирц
51’ • Сантьяго Буэно
Встреча была посвящена памяти португальского футболиста Диогу Жоты, который выступал за "Вулверхэмптон" с 2017 по 2020 год, после чего перешел в "Ливерпуль", цвета которого защищал вплоть до своей гибели 3 июля 2025 года. Сыновья погибшего полузащитника Динис и Дуарте вывели футболистов обеих команд на поле.
"Ливерпуль", набрав 32 очка, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Вулверхэмптон" (2), потерпевший в чемпионате страны 11-е поражение подряд, занимает последнее, 20-е место.
В следующем туре "Вулверхэмптон" в гостях сыграет с "Манчестер Юнайтед" 30 декабря, а "Ливерпуль" примет "Лидс" 1 января.