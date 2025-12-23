Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года

Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2025 года, составила 185,9 миллиона человек.

Объем ВВП стран ЕАЭС по итогам 2024 года составил 2,6 триллиона долларов, объем промышленного производства – 1,5 триллиона долларов, объем производства продукции сельского хозяйства – 132,3 миллиарда долларов.

По оценкам ЕЭК , рост ВВП стран ЕАЭС по итогам января-сентября 2025 года составил 1,7% к уровню января-сентября 2024 года. Объем промышленного производства Евразийского экономического союза в январе-октябре 2025 года составил 101,3% к уровню января-октября 2024 года; объем производства сельского хозяйства составил 102,9% к уровню января-октября 2024 года.

ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В рамках Союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.

Основными целями Союза являются:

– создание условий для стабильного развития экономик государств‑членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;

– формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;

– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.

Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.

Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.

Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,86%, Казахстан – 6,955%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,065%). Бюджет Евразийского экономического союза на 2025 год составил 14,032 миллиарда рублей.

Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.

Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.

В ЕАЭС применяется Единый таможенный тариф, осуществляются единое таможенное регулирование и администрирование, происходит свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного) за исключением случаев, предусмотренных Договором.

В рамках Союза реализуется единая внешнеторговая политика (заключение соглашений с третьими странами возможно только от имени ЕАЭС и его государств-членов), осуществляется единое техническое регулирование, применяются единые санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. Кроме того, страны "пятерки " проводят согласованную макроэкономическую, промышленную, агропромышленную, транспортную политику, работают над формированием единого цифрового пространства. На территориях государств-членов Союза функционирует также общий рынок труда.

Договором также заложены основы для эффективного использования совокупного энергетического потенциала и оптимизации межгосударственных поставок энергетических ресурсов, идет процесс формирования общих электроэнергетического и газового рынков, рынка нефти и нефтепродуктов.

ЕАЭС имеет соглашения о свободной торговле с Вьетнамом (2015, вступило в силу в 2016 году), Сингапуром (2019; ведется работа по проведению внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу), Сербией (2019, вступило в силу в 2021 году), Китаем (2018, вступило в силу в 2019 году), Ираном (2023, вступило в силу в 2025 году), Монголией (2025, ведется работа по обеспечению вступления соглашения в силу) и ОАЭ (2025, ведется работа по обеспечению вступления соглашения в силу).

В мае 2022 года Высшим Евразийским экономическим советом было принято решение о начале переговоров с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле.

В настоящее время переговоры о заключении соглашений о зоне свободной торговли проводятся с Египтом и Индией.

Сформирована совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с Тунисом.