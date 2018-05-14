Молдавия получила статус государственного наблюдателя в ЕАЭС

Президент России Владимир на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 14 мая 2018

Президент России Владимир на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) проголосовал за наделение Молдавии статусом государственного наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин.

Решение принято на прошедшем в понедельник заседании совета в узком составе.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что на расширенном заседании в случае положительного решения Совета президент Молдавии Игорь Додон будет присутствовать в качестве представителя государства-наблюдателя.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.