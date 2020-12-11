https://ria.ru/20201211/status-1588759710.html

Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей при ЕАЭС

Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей при ЕАЭС

Узбекистану и Кубе предоставили статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:45

2020-12-11T13:45

2020-12-11T15:02

александр лукашенко

белоруссия

армения

евразийский экономический союз

куба

узбекистан

в мире

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Узбекистану и Кубе предоставили статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе.С таким предложением во время заседания организации выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет ", — сказал глава республики. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в свою очередь, отметил, что Ташкент придает "важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС". "Важно использовать потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях. Взаимно формировать новые рынки", — добавил он.ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, среди наблюдателей — Молдавия. В этом году в органах союза председательствует Белоруссия.

https://ria.ru/20201211/integratsiya-1588753886.html

белоруссия

армения

куба

узбекистан

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александр лукашенко, белоруссия, армения, евразийский экономический союз, куба, узбекистан, в мире