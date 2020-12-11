https://ria.ru/20201211/status-1588759710.html
Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей при ЕАЭС
Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей при ЕАЭС
Узбекистану и Кубе предоставили статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:45
2020-12-11T13:45
2020-12-11T15:02
александр лукашенко
белоруссия
армения
евразийский экономический союз
куба
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Узбекистану и Кубе предоставили статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе.С таким предложением во время заседания организации выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет ", — сказал глава республики. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в свою очередь, отметил, что Ташкент придает "важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС". "Важно использовать потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях. Взаимно формировать новые рынки", — добавил он.ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, среди наблюдателей — Молдавия. В этом году в органах союза председательствует Белоруссия.
https://ria.ru/20201211/integratsiya-1588753886.html
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александр лукашенко, белоруссия, армения, евразийский экономический союз, куба, узбекистан, в мире
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Узбекистану
и Кубе
предоставили статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе.
С таким предложением во время заседания организации выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе
. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет ", — сказал глава республики.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в свою очередь, отметил, что Ташкент придает "важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС". "Важно использовать потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях. Взаимно формировать новые рынки", — добавил он.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, среди наблюдателей — Молдавия. В этом году в органах союза председательствует Белоруссия.