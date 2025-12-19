Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле прошла панихида по послу России в КНДР Мацегоре
09:35 19.12.2025 (обновлено: 13:20 19.12.2025)
В Сеуле прошла панихида по послу России в КНДР Мацегоре
в мире, россия, кндр, сеул, александр мацегора, георгий зиновьев, юрий ушаков, русская православная церковь, лдпр, российская академия наук
В мире, Россия, КНДР, Сеул, Александр Мацегора, Георгий Зиновьев, Юрий Ушаков, Русская православная церковь, ЛДПР, Российская академия наук
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре прошла в четверг в Воскресенском храме в Сеуле, сообщила в пятницу Корейская епархия Русской православной церкви.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался 6 декабря.
"В Корейской епархии совершены заупокойные богослужения по чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в КНДР Александру Мацегоре. 18 декабря заупокойная панихида была совершена в Воскресенском храме города Сеула. Богослужение совершил высокопреосвященный Феофан, архиепископ Корейский", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в официальном Telegram-канале епархии.
Отмечается, что за панихидой молились чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев, сотрудники российского посольства и прихожане храма.
Ранее во вторник прощание с покойным послом РФ в КНДР состоялось в Москве в зале прощаний Центральной клинической больницы. Церемонию прощания посетили помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дипломаты посольства КНДР в России, другие близкие и родственники посла.
Траурные венки в память о после направили российское министерство иностранных дел, бойцы и офицеры специальной военной операции, Институт Китая и современной Азии РАН и другие российские ведомства и организации.
В среду панихида по Мацегоре прошла в храме Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне. В богослужении приняли участие дипломаты и сотрудники российского посольства, а также члены их семей.
"Уход из жизни чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в КНДР Александра Ивановича Мацегоры стал огромной, невосполнимой утратой для каждого, кто знал его близко. Человек редкого таланта, он оставил яркий след в истории российско-корейских отношений как выдающийся дипломат, обладающий не только профессиональными качествами, но и необычайной чуткостью и трепетным отношением к людям", - подчеркнула пресс-служба Корейской епархии.
Как ранее отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
 
В миреРоссияКНДРСеулАлександр МацегораГеоргий ЗиновьевЮрий УшаковРусская православная церковьЛДПРРоссийская академия наук
 
 
