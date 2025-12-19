В Сеуле прошла панихида по послу России в КНДР Мацегоре

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре прошла в четверг в Воскресенском храме в Сеуле, сообщила в пятницу Корейская епархия Русской православной церкви.

В среду панихида по Мацегоре прошла в храме Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне. В богослужении приняли участие дипломаты и сотрудники российского посольства, а также члены их семей.

"Уход из жизни чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в КНДР Александра Ивановича Мацегоры стал огромной, невосполнимой утратой для каждого, кто знал его близко. Человек редкого таланта, он оставил яркий след в истории российско-корейских отношений как выдающийся дипломат, обладающий не только профессиональными качествами, но и необычайной чуткостью и трепетным отношением к людям", - подчеркнула пресс-служба Корейской епархии.