МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские вооруженные силы в ответ на непрекращающиеся террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли мощные комбинированные удары с использованием разнообразного вооружения по военным целям. Что же поразили?

Путин дал понять

Накануне Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны. Он заявил, что 2025-й стал важным этапом в решении задач спецоперации: взяты под контроль свыше 300 населенных пунктов, войска перемалывают противника и его резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой.

"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях", — сообщил Путин.

По объектам энергетики

Громко было этой ночью в Сумах, Кривом Роге, дважды звучали взрывы в Черкассах, где в разных районах города фиксируются перебои с электроснабжением.

Как сообщило Минобороны, Вооруженные силы нанесли удары по украинским энергетическим объектам и цехам производства дронов.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения", — говорится в сводке.

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры © Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры

По морской пехоте и "Азову"*

Также под удар попали подразделения специального назначения и штурмовые бригады ВСУ.

"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*, — сообщает телеграм-канал ведомства.

Всего, по данным Минобороны, потери противника составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Остались без техники

О том, что российские войска поразили завод в Харьковской области, где украинские боевики ремонтировали бронетехнику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Удар в направлении Лозовского кузнечно-механического завода, где, по сообщениям, восстанавливали бронетехнику, логично вписывается в общую стратегию подавления ремонтной и восстановительной базы ВСУ", — рассказал он.

Ремонтные работы проводились масштабно. По словам Лебедева, на предприятие заходит железнодорожная ветка, оборудованная для погрузки вооружений.

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах © Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах

Сами удары наносились после полуночи. После взрывов к заводу несколько раз приезжали машины скорой помощи, добавил координатор.

Также об уничтожении крупного цеха по сборке беспилотников ВСУ в районе населенного пункта Кардашовка в Сумской области сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе населенного пункта Кардашовка Сумской области ударами БПЛА уничтожен крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ", — рассказал собеседник агентства.

Минус два артрасчета ВСУ

Об уничтожении двух артиллерийских расчетов ВСУ в результате ночного удара в селе Токари Сумской области на Украине сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"00:30. Повторный удар по подразделению (противника. — Прим. ред.) на восточной окраине Сум с уничтожением двух артиллерийских установок. <...> Два расчета уничтожено, в живых остался раненый водитель грузовика", — сказал Лебедев.

Подпольщик добавил, что украинские установки были расположены на территории разрушенной фермы в восточном пригороде Сум, в селе Токари.

Там украинские военные устроили и полевой склад. После нанесенного удара происходила детонация артиллерийских боеприпасов, отметил Лебедев.

Дроны атакуют

Успешно атакуют противника дроноводы подразделений войск беспилотных систем на всех направлениях, о чем сообщило Министерство обороны.

"Расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" ВСУ в Сумской области.

Дроноводы группировки войск "Восток" сожгли самоходную артиллерийскую установку AS-90 противника в Днепропетровской области.

Расчеты беспилотников группировки войск "Центр" подавили огневые точки и ликвидировали живую силу в укрепленном опорном пункте ВСУ на Красноармейском направлении.

Операторы FPV-дронов уничтожили легковой автомобиль, квадроцикл, а также укрытие противника с личным составом", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В целом российские войска продолжают успешно атаковать противника, добиваясь всех поставленных целей СВО.