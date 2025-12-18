Удары по ВСУ: какие цели успешно поразили российские войска

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские вооруженные силы в ответ на непрекращающиеся террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли мощные комбинированные удары с использованием разнообразного вооружения по военным целям. Что же поразили?
Путин дал понять
Накануне Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны. Он заявил, что 2025-й стал важным этапом в решении задач спецоперации: взяты под контроль свыше 300 населенных пунктов, войска перемалывают противника и его резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой.
"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях", — сообщил Путин.
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации
По объектам энергетики
Громко было этой ночью в Сумах, Кривом Роге, дважды звучали взрывы в Черкассах, где в разных районах города фиксируются перебои с электроснабжением.
Как сообщило Минобороны, Вооруженные силы нанесли удары по украинским энергетическим объектам и цехам производства дронов.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения", — говорится в сводке.
Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры
Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры
По морской пехоте и "Азову"*
Также под удар попали подразделения специального назначения и штурмовые бригады ВСУ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*, — сообщает телеграм-канал ведомства.
Всего, по данным Минобороны, потери противника составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Остались без техники
О том, что российские войска поразили завод в Харьковской области, где украинские боевики ремонтировали бронетехнику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удар в направлении Лозовского кузнечно-механического завода, где, по сообщениям, восстанавливали бронетехнику, логично вписывается в общую стратегию подавления ремонтной и восстановительной базы ВСУ", — рассказал он.
Ремонтные работы проводились масштабно. По словам Лебедева, на предприятие заходит железнодорожная ветка, оборудованная для погрузки вооружений.
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
Сами удары наносились после полуночи. После взрывов к заводу несколько раз приезжали машины скорой помощи, добавил координатор.
Также об уничтожении крупного цеха по сборке беспилотников ВСУ в районе населенного пункта Кардашовка в Сумской области сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Кардашовка Сумской области ударами БПЛА уничтожен крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
Минус два артрасчета ВСУ
Об уничтожении двух артиллерийских расчетов ВСУ в результате ночного удара в селе Токари Сумской области на Украине сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"00:30. Повторный удар по подразделению (противника. — Прим. ред.) на восточной окраине Сум с уничтожением двух артиллерийских установок. <...> Два расчета уничтожено, в живых остался раненый водитель грузовика", — сказал Лебедев.
Подпольщик добавил, что украинские установки были расположены на территории разрушенной фермы в восточном пригороде Сум, в селе Токари.
Там украинские военные устроили и полевой склад. После нанесенного удара происходила детонация артиллерийских боеприпасов, отметил Лебедев.
Дроны атакуют
Успешно атакуют противника дроноводы подразделений войск беспилотных систем на всех направлениях, о чем сообщило Министерство обороны.
"Расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" ВСУ в Сумской области.
Дроноводы группировки войск "Восток" сожгли самоходную артиллерийскую установку AS-90 противника в Днепропетровской области.
Расчеты беспилотников группировки войск "Центр" подавили огневые точки и ликвидировали живую силу в укрепленном опорном пункте ВСУ на Красноармейском направлении.
Операторы FPV-дронов уничтожили легковой автомобиль, квадроцикл, а также укрытие противника с личным составом", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В целом российские войска продолжают успешно атаковать противника, добиваясь всех поставленных целей СВО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.