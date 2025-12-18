https://ria.ru/20251218/rossiya-2062837965.html
ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами
ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами
Два артиллерийских расчета ВСУ уничтожены в результате ночного удара в селе Токари Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 18.12.2025
ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами
ВС России ночью уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами