ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами - РИА Новости, 18.12.2025
10:00 18.12.2025
ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами
ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами
Два артиллерийских расчета ВСУ уничтожены в результате ночного удара в селе Токари Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского...
ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами

ВС России ночью уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами

ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Два артиллерийских расчета ВСУ уничтожены в результате ночного удара в селе Токари Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"00:30. Повторный удар по подразделению (противника - ред.) на восточной окраине Сум с уничтожением двух артиллерийских установок. <...> Два расчета уничтожено, в живых остался раненый водитель грузовика", - сказал Лебедев.
Он добавил, что украинские установки были расположены на территории разрушенной фермы в восточном пригороде Сум в селе Токари. Там украинские военные устроили и полевой склад. После нанесенного удара происходила детонация артиллерийских боеприпасов, отметил Лебедев.
