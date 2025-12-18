Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 18.12.2025 (обновлено: 11:50 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/svo-2062825208.html
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику
Российские войска поразили завод в Харьковской области, где украинские боевики ремонтировали бронетехнику, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T08:58:00+03:00
2025-12-18T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20251217/vsu-2062535247.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1280854719baef6f07100714cd18fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику

ВС РФ ночью нанесли удар по заводу в Харьковской области, где ВСУ чинили технику

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Российские войска поразили завод в Харьковской области, где украинские боевики ремонтировали бронетехнику, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удар в направлении Лозовского кузнечно-механического завода, где, по сообщениям, восстанавливали бронетехнику, логично вписывается в общую стратегию подавления ремонтной и восстановительной базы ВСУ", — рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко
Вчера, 07:11
По словам Лебедева, на предприятие заходит железнодорожная ветка, оборудованная для погрузки вооружений.
Сама атака произошла после полуночи. После взрывов к заводу несколько раз приезжали машины скорой помощи, добавил координатор.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала