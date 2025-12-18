ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику

Сама атака произошла после полуночи. После взрывов к заводу несколько раз приезжали машины скорой помощи, добавил координатор.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.