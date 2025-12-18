https://ria.ru/20251218/svo-2062825208.html
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику
Российские войска поразили завод в Харьковской области, где украинские боевики ремонтировали бронетехнику, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 18.12.2025
харьковская область
Новости
ВС России нанесли удар по заводу, где ВСУ чинили технику
