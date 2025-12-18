https://ria.ru/20251218/spetsoperatsiya-2062815555.html
ВС России уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ в Сумской области
Крупный цех по сборке БПЛА ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Кардашовка в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 18.12.2025
сумская область
