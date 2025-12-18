Рейтинг@Mail.ru
В Черкассах зафиксировали перебои с электричеством - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 18.12.2025 (обновлено: 01:30 18.12.2025)
В Черкассах зафиксировали перебои с электричеством
Перебои с электричеством начались в городе Черкассы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.12.2025
В Черкассах зафиксировали перебои с электричеством

Украинские пожарные в Черкассах
Украинские пожарные в Черкассах - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Черкассах. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Перебои с электричеством начались в городе Черкассы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Черкассах.
«
"В разных районах Черкасс фиксируются перебои с электроснабжением", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Сумах прогремел взрыв
© 2025 МИА «Россия сегодня»
