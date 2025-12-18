https://ria.ru/20251218/cherkassy-2062795153.html
В Черкассах зафиксировали перебои с электричеством
Перебои с электричеством начались в городе Черкассы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
