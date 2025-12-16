За деньгами — к ним. Полине Лурье показали, что делать дальше

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вариант, который предложили Полине Лурье, показался издевкой. Это прозвучало на заседании суда первой инстанции. Что же было? И чего ждать от заседания Верховного суда?

Взыскать с мошенников

Хамовнический суд признал, что певица стала жертвой преступников и согласилась на продажу жилья, будучи введенной в заблуждение. В результате право собственности Лурье на спорную квартиру было прекращено, а жилье возвращено артистке.

Это решение поддержали апелляционный и кассационный суды, оставив квартиру за Долиной. Единственной возможностью для покупательницы теперь остается Верховный суд РФ, куда ее адвокат уже обратилась с жалобой.

В судебных документах указывается, что денежные средства, полученные за квартиру Ларисы Долиной, "поступили к злоумышленникам в результате совершения преступления".

Обстоятельства хищения и лица, виновные в присвоении этих средств, "подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу". Именно этим лицам Полине Лурье посоветовали "предъявить требования о возмещении соответствующих убытков".

Артистка "сделает все возможное"?

Певица в июне 2024 года сообщила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Преступники в течение четырех месяцев обрабатывали Долину. Под предлогом обеспечения безопасности ее сбережений они убедили перевести деньги на якобы защищенные счета, а также передать наличные курьеру после продажи недвижимости.

Также она рассказала, что мошенники угрожали и ей, и ее семье расправой и следили за ней. Общий причиненный ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы © Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. Первой была задержана курьер Анжела Цырульникова, позже еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет. Кроме того, они были оштрафованы на 900 тысяч рублей каждый.

Ранее Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что готова вернуть все деньги Лурье. Артистка добавила , что у нее нет таких средств, но она "сделает все возможное".

Прямая трансляция из зала суда

К настоящему моменту стало известно, что Верховный суд России сегодня проведет открытое заседание по громкому делу о злополучной квартире в Хамовниках.

"Текстовая и видеотрансляция будут доступны в официальных каналах ВС РФ в национальном мессенджере MAX и Telegram", — отмечает пресс-служба.

На рассмотрение поступила жалоба Полины Лурье, которая требует признать законной сделку купли-продажи недвижимости, принадлежавшей ранее певице Ларисе Долиной. Слушание станет финальной судебной инстанцией в затяжном конфликте.

Полина Лурье сама виновата?

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил о недопустимости вынесения судебных решений, которые могут провоцировать мошеннические схемы.

В ответ на это источник РИА Новости в судебной системе сообщил , что "данный спор будет разрешен строго в правовом поле с учетом законных интересов всех сторон".

В своем иске певица указывала, что Полина Лурье не проявила "даже минимальный уровень разумной осмотрительности", проигнорировав все обстоятельства, которые явно свидетельствовали о том, что продажа происходит не по доброй воле.